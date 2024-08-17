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談「台獨史觀」危害 陸學者喊爭文化話語權

聯合報／ 記者陳政錄／青島即時報導
南京大學台灣研究所所長劉相平說，要加速建構台灣史研究的學科、學術、論述體系，加強兩岸同胞的中華民族認同。記者陳政錄／攝影
南京大學台灣研究所所長劉相平說，要加速建構台灣史研究的學科、學術、論述體系，加強兩岸同胞的中華民族認同。記者陳政錄／攝影

大陸年度官方對台學術會議「兩岸關係研討會」，於17日在青島開幕，邀請兩岸學者就「台獨史觀」發言討論。廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，大陸必須加強對台文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權，並運用各種新興交流手段來增進兩岸文化、中華民族認同，以反對和遏制「台獨史觀」。

「兩岸關係研討會」由國台辦旗下海研中心舉辦，17、18日在山東青島召開，主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題，在17日的開幕式上，有約160位兩岸學者和各界代表出席，十多位兩岸學者進行主題發言。

唐永紅表示，台獨勢力正透過各體系，從歷史、文化、教育、社會等領域，以柔性漸變方式「去中國化」，切割兩岸連結，強化台灣本土意識，對兩岸關係直接造成強烈衝擊，也導致兩岸青年交流上的隔閡、引發兩岸民意對抗，倘若不即時有效遏制與消除，兩岸間的各種紐帶將進一步被隔離。

因此，唐永紅認為，大陸必須加強對台灣的文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權，並運用各種新興交流手段來增進兩岸文化、中華民族認同，以反對和遏制「台獨史觀」。

南京大學台灣研究所所長劉相平也稱，賴清德上台後，再三揚言要改造台灣社會，可見其必將利用「台獨史觀」進一步「毒害」台灣民眾，應該要精準反擊，以中華民族史觀為主軸，展開台灣史研究，加速建構台灣史研究的學科、學術、論述體系，加強兩岸同胞的中華民族認同。

中國文化大學副教授劉性仁提及，「台獨史觀」除造成台灣社會分裂，對國家認同和歷史背景認知的不同，也造成區域之間的不穩定，加劇中美關係對抗，在這樣的情況下，對於台獨行為或理念，「我們可以把它規範起來，可以約束起來，可以把它邊緣化」。

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢指出，兩岸同根同源，我們應該要交流互鑒、對話包容，增進相互了解，運用中華文化的強大力量，讓包括台灣同胞在內的「全體中國人」都能過上更好的日子。

華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜提出，大陸要打造兩岸經濟紐帶，夯實中華民族共同體的物質基礎，然後守護歷史記憶，打造共同文化底蘊，最後是深化融合發展，推廣中華民族的價值，只有堅定了中華民族共同體意識和守護共同家園，才有利於更堅決的反對「台獨」。

「兩岸關係研討會」，於17日上午在山東青島開幕。記者陳政錄／攝影
「兩岸關係研討會」，於17日上午在山東青島開幕。記者陳政錄／攝影
由大陸國台辦旗下海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」，於17日上午在山東青島開幕，兩岸學者在會上就「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題作發言。圖為華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜。記者陳政錄／攝影
由大陸國台辦旗下海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」，於17日上午在山東青島開幕，兩岸學者在會上就「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題作發言。圖為華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜。記者陳政錄／攝影
對於「台獨史觀」，廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，大陸必須加強對台文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權。記者陳政錄／攝影
對於「台獨史觀」，廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，大陸必須加強對台文化工作與文化交流，講好中華文化故事，爭奪文化話語權。記者陳政錄／攝影

台獨 國台辦 意識 賴清德

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