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中共統戰部長石泰峰擬近日訪香港 圍繞「爭取人心」調研

中央社／ 台北17日電
中共中央統戰部部長石泰峰。圖／中新社
中共中央統戰部部長石泰峰。圖／中新社

綜合港媒近日報導，中共中央統戰部部長石泰峰近日將訪問香港，時間可能落在18日。若石泰峰屆時到訪香港，將成為中共20大後首位訪港的中共政治局委員。預估此行他將會見香港各界人士，圍繞爭取人心做調研。

綜合星島日報及香港電台近日報導，身兼中共中央港澳工作領導小組副組長的石泰峰，這次訪問香港行程約3至4天，將會見香港各界人士，圍繞「爭取人心」、「發展壯大愛國愛港力量」展開調研，並會出席在20日舉行的「全球華僑華人促進中國和平統一大會」以及發表講話。

報導指，中共中央非常重視這次「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧將致賀信。

報導表示，2015年10月，時任中共中央統戰部部長孫春蘭曾訪問香港，這次也是9年後再有中共中央統戰部部長訪港。過去20多年由於工作範圍涉及港澳，中央統戰部部長訪問香港已成慣例。

中共20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，當中提出完善大統戰工作格局，包括完善港澳台和僑務工作機制。

中共官媒人民日報5日刊登石泰峰的署名文章，當中提及完善港澳台和僑務工作機制，重點是爭取人心。

石泰峰在文中提出數個中國新時代統戰工作高品質發展的方向目標，包括促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階級關係、海內外同胞關係「五大關係」和諧，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興匯聚磅礡偉力。

中共 王滬寧 香港

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