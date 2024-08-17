瀾湄合作第九次外長會 王毅強調：堅決抵制脫鉤斷鏈

大陸外交部長王毅16日在泰國清邁主持瀾滄江－湄公河合作（Lancang-Mekong Cooperation，又稱瀾湄合作）第九次外長會，除了簽訂深化水資源合作、清潔空氣、打擊跨境犯罪合作三份聲明，他也就瀾湄合作下階段發展提出四點建議，包括著眼和平穩定、創新驅動、聯動發展和民心相通。

一是著眼和平穩定，堅守共同願景。面對動蕩不安的國際形勢，要堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，堅決抵制零和博弈和「脫鉤斷鏈」。中方願同湄公河國家深入推進「平安瀾湄行動」，盡快召開瀾湄執法安全合作部長級會議，加快建立司法和法律合作機制，加大聯合打擊跨國犯罪活動力度。

二是著眼創新驅動，彌合智能鴻溝。加快落實《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》，完善地區科技創新合作機制。幫助湄公河國家加強人工智慧能力建設。中方已邀請湄公河五國派員到陸參加人工智慧能力建設培訓班暨研討會，將以瀾湄國家雲計算創新中心為基礎，打造中國－瀾湄算力基礎設施合作網絡。

此外，中方願同湄公河國家繼續落實「瀾湄太空合作計劃」，發射「復旦一號·瀾湄未來星」，支持復旦大學籌建瀾湄青年天體科學研究中心，為六國展開太空觀測與技術應用交流合作提供重要平台。

三是著眼聯動發展，提升增長動能。加快推進瀾湄網絡建設，推動中老鐵路向南延伸、聯通中老泰、助力國際陸海貿易新通道建設，積極推動地區聯通網絡拓展至更廣領域。落實瀾湄國家產能合作三年行動計劃，舉辦產能與投資合作促進活動，並深入推進智慧農場一體化發展試點，加強湄公河國家農產品生產加工、貿易消費的全鏈條數位合作，建立果品可追溯體系。

最後是著眼民心相通，培育瀾湄文化。以「免簽時代」紅利推動六國人員往來便利化，發揮旅遊城市合作聯盟作用，加快籌建航空發展合作聯盟，促進旅遊業持續復甦。中方並將繼續加強同湄公河國家高等教育和職業教育合作。

據公開資料，瀾滄江-湄公河合作是2014年11月大陸國務院總理李克強在第17次中國—東協領導人會議上提出建立的合作機制，參與成員包括中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南。

瀾滄江—湄公河合作第九次外長會16日在泰國清邁舉行。會議發表聯合新聞公報和關於深化水資源合作、清潔空氣、打擊跨境犯罪合作三份聲明，包括《瀾湄合作五年行動計劃（2023—2027）2023年度落實進展報告》、《2024年度瀾湄合作專項基金支持項目清單》、《瀾湄農業合作百千萬行動計劃落實事實清單》，和六國智庫報告《構建瀾湄國家命運共同體：共同願景與實踐路徑》。