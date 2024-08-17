鄧小平120週年冥誕 「求是」刊登長文紀念

今年的8月22日是中共前領導人鄧小平120週年冥誕。最新一期的黨刊「求是」刊登長文紀念鄧小平，微紀錄片「紅相冊．鄧小平故事」上線播出。有港媒並撰文指出，中共將高規格舉行紀念活動，以宣示改革開放訊號。

鄧小平出生於1904年8月22日，於1997年2月19日去世。16日，最新一期的「求是」雜誌刊發「把鄧小平同志開創的中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進」的長篇文章。

文章首先定調鄧小平的地位，指出「鄧小平同志是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者」。

文章先後回顧鄧小平在毛澤東時期與改革開放時期的政績與定論。同時形容，鄧小平是毛澤東的「親密戰友」；面對文化大革命造成的嚴峻局面，鄧小平旗幟鮮明反對「兩個凡是」的錯誤觀點，推動進行各方面的撥亂反正。

文章並稱，「解放思想、實事求是」是鄧小平理論的精髓。

文章並將鄧小平誕辰120週年，與中共20屆三中全會做連結，指出在這兩個時刻之下，緬懷與學習鄧的功績與風範，對團結在以中共總書記習近平為核心的黨中央，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義。

港媒香港01撰文指出，在中共歷史上，對毛澤東與鄧小平的紀念規格是相當的。在鄧小平100年、110年冥誕時，中共中央均主持高規格紀念活動。依據慣例，在鄧小平120週年冥誕之際，預計中共會舉行高規格紀念活動，以此宣示改革開放將進行下去的政策訊號。

不過，中國官方尚未公布鄧小平120週年冥誕的活動規格，以及習近平是否會發表講話。

除了黨刊「求是」刊登長文紀念鄧以外，中共中央黨史和文獻研究院、國家廣播電視總局聯合出品20集、每集6分鐘的微紀錄片「紅相簿．鄧小平的故事」，從16日起在各大影像網站及部分地方媒體每天播出一集。

中國郵政也在12日公告，「紀念鄧小平同志誕辰120週年」紀念郵票將於8月22日發行。另外，各地方政府如四川、重慶、廣西、貴州等地，以重播歷史題材或舉辦書畫展等，紀念鄧小平冥誕。