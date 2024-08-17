日媒：中要求對海水和排放前處理水進行「獨立採樣」

日本外交消息人士16日透露，日中兩國政府圍繞東京電力福島第一核電站處理水排海而展開的政府間磋商中，中國要求對海水和排放前的處理水進行「獨立採樣」，以監測周邊海域。

共同社報導，中方此前一直主張「建立長期國際監測機制」，要求內容更加明確。日本政府則正以中國加入國際原子能機構（IAEA）的國際監測機制為前提推進談判。

7月26日在寮國舉行的日中外長會談中，日本外相上川陽子呼籲立即撤銷進口限制，大陸外交部長王毅則就福島核污染水排海問題重申中方立場，強調應確保利益攸關方有效參與、獨立取樣，建立長期國際監測機制。

日本外交消息人士稱，日本政府堅持無法接受的立場，理由是僅由中國採樣，事關日本國家主權，客觀性得不到保障。因此，日方瞄準的方向是對目前的做法進行補充和強化。目前在IAEA參與下，由多個國家的研究機構分析樣本並比較結果。

中國海關總署自2023年8月24日以確保進口食品安全為由，全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。中國經濟網引述日本農林水產省日前發布的數據顯示，2024年上半年，日本農林水產品和其他食品出口額出現4年來首次下滑，對中國大陸出口額驟降43.8%，僅為784億日元，其中海鮮出口額「斷崖式」下降92.3%，僅35億日元。