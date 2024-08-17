陸官方研討會批台獨　國台辦仇開明：增強統一定力

大陸國台辦旗下海研中心在山東青島舉辦「兩岸關係研討會」，邀請兩岸學者和各界代表約160人出席，大陸國台辦副主任仇開明在17日上午的開幕式指出，我們要在深刻揭密「台獨史觀」的荒謬荒唐的同時，增強統一定力，增強祖國必須統一，也必然統一的信心和決心。

「兩岸關係研討會」於17、18日舉辦，主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題，兩天會議包含開幕式、主題發言、分組討論、研討總結、參觀考察等。

仇開明在開幕式致詞表示，兩岸關係研討會是兩岸專家和各界人士交流思想，啟蒙思維，凝聚共識的重要平台，希望與會者圍繞主題深入交流研討，暢所欲言。

仇開明接著分享三點心得，一是要以國家前途為先，堅定守護台海和平穩定；二是要以同胞福祉為念，堅定推動兩岸的交流合作；三是要以民族利益為重，堅定實現中華民族偉大復興。

仇開明抨擊，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，惡意煽動兩岸對立對抗，阻撓限制兩岸的交流合作，依外謀獨，破壞了台海和平，損害了同胞福祉，嚴重挑釁「一個中國原則」，對此我們（大陸）絕不姑息，堅決反制。

他接著說，不久前，大陸推出了懲治「台獨」頑固分子的司法文件，民進黨當局和一些「台獨」政客懾於巨大壓力，惡意製造訊息減法，故意將廣大台灣同胞與極少數「台獨」頑固份子混為一談，其轉移焦點和抹黑是絕不可能成功的，希望大家與我們一道堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，堅決反對「台獨」和外來干涉。

仇開明提及，大陸推出了支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見等措施，將繼續堅持為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，推動兩岸關係走親走好的政治導向，努力讓台灣同胞利益更多，扶持更實，未來更好。歡迎更多台灣同胞，尤其是廣大台灣青年加入到兩岸交流合作中來，在交流中增進互信，在合作中拉近距離。