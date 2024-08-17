陸為核汙染水禁日漁產進口 日媒：中國漁船卻積極在福島外海捕魚

日本去年8月24日首次排放福島核災肇致的核汙染水入海後，日本的漁產品隨即遭到中國大陸抵制，不得出口到中國大陸；但在排海即將屆滿一周年之際，日本《日經中文網》刊登一篇深度報導，報導顯示在日本將核汙染水排入海中後，中國的漁船卻仍在日本東北外海的「三陸海域」積極捕魚。這篇報導似意圖反證核汙染水排海後並不如北京宣稱的，會導致漁產的汙染而危害人類健康的論調。

《日經中文網》這篇長達二千多字的深度報導稱，儘管中國持續全面禁止日本水產品的進口，但中國漁船在世界三大漁場之一的三陸海域等區域內卻十分活躍。中國對於2023年8月開始的東京電力福島第1核電站處理水（中方稱為核汙染水，但日方稱之為核處理水）排放持反對態度，中國政府的立場與中國漁船的實際行動存在矛盾。

報導稱， 三陸海域和道東海域是暖流的黑潮與寒流的親潮的交會之地，屬於世界頂級漁場之一。自2010年代起，中國漁船大量進入並開始在此捕魚。

依公開資料，三陸海域大約是在日本東北的青森縣東北端的下北半島東方，往南到福島縣、茨城縣縣正東方，所涵蓋的一片海域。

在6月訪問宮城縣氣仙沼市的氣仙沼漁港時，一位31歲的男性漁民表示，「近年來，三陸海域湧入的中國漁船數量最多」，臉上露出憂慮。報導稱，中國漁船的活動逐年加劇，與日本方面的糾紛也有所增加。一位在三陸海域作業的日本男性漁民透露，在秋刀魚捕撈過程中，接近的中國漁船向他們發射了大量的煙火，感覺到中國漁船有強烈的「讓出捕魚地」的意圖。

報導稱，三陸海域除了冬季的1月至3月外，全年都能捕撈到大量的魚類，如青花魚、沙丁魚、秋刀魚和鱈魚等。在2023年8月開始水排放後，原本以為三陸海域中國漁船數量會大幅減少。因為中國強烈譴責處理水為「核污染水」，以保護中國消費者健康的理由，全面禁止日本水產品進口。

然而，通過採訪現場的日本漁民和漁業相關人員得知，三陸海域仍有中國漁船積極作業。日本經濟新聞基於「全球漁業觀察（GFW）」的數據，對中國漁船在三陸海域的活動情況進行了追溯性調查。「全球漁業觀察」是美國民間非營利組織，它通過搭載在船舶上的船舶自動識別系統（AIS）發出的信號，掌握船舶的動向等。

報導稱， 三陸海域通常在冬季惡劣天氣平息後的4月左右進入主要漁期。今年3月底時也出現了中國漁船的活動，確認到大量漁船團隊從中國福建省福州港等多個漁港出發前往日本。之後，中國多個漁船團隊陸續通過青森縣津輕海峽，進入太平洋一側的三陸海域，開始大規模作業。

數據顯示，三陸海域中國漁船新冠疫情期間有所減少，但從2022年開始大幅增加。 2023年8月福島核電站處理水排放後，2024年的作業時間幾乎沒有變化，4月達到了今年的高峰，1個月的作業時間接近5000小時。甚至有些天，約有50艘中國漁船同時作業。

九州大學研究所的益尾知佐子教授指出：「中國政府擁有統一掌握漁船位置的系統，並嚴格管理遠洋漁業。這表明中國並未禁止在這一區域的漁業」。

報導稱，中國政府雖然對日本水產品實施禁令，但中國漁船在三陸海域等地仍然活躍。針對這一矛盾，日本經濟新聞向中國當局尋求了評論。中國外交部在12日回應表示：對日本水產品採取的緊急措施是對福島核電站污染水海洋排放的合法且合理的措施。中國政府具備保障國民健康和食品安全，保護海洋漁業健康發展的能力。

日經新聞追蹤了3月22日從中國山東省石島港出航的漁船「Fu Yuan Yu（福遠漁）8291」與其他9艘漁船一起通過津輕海峽，4月7日在三陸海域開始作業。 而冷凍運輸船「Fu Yuan Yu Leng（福遠漁冷）36」在4月30日從福建省福州港出發，5月11日與漁船隊在北海道道東海域會合。「全球漁業觀察」認為很可能將魚裝上運輸船，之後冷凍運輸船於5月28日返回福州港。

報導稱，在三陸海域等日本近海捕撈的魚類由中國漁船帶回中國，並以「中國産」而非「日本産」的標籤進入流通。

報導稱，中國的政策旨在大量保障食品供應，包括水產品。然而，北海道大學水產科學研究院副教授佐佐木貴文表示，過度捕撈使得「中國近海的水產資源減少，捕撈範圍擴展到漁場豐富的日本太平洋一側」，這是近年來的情況。

這篇報導最後再次提出質疑： 中國表示要「保護中國消費者的健康」，強烈反對日本核電站處理水的排放，但中國漁船在日本近海仍然積極作業。處理水排放已經一年，中國面臨的矛盾在三陸海域也可以看到。