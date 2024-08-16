金門快艇案海巡不起訴 陸委會：尊重調查結果

中央社／ 台北16日電

0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦，金門檢方調查後認定罪證不足不起訴。陸委會表示，尊重調查結果。

0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛遭依過失致死罪送辦。金門地檢署調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，偵結後依罪證不足處分不起訴。

針對這個結果，陸委會今天以書面回覆中央社時表示，尊重地檢署調查結果。

中國大陸一艘載乘4人的快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。兩岸經過數月協商，於7月30日達成共識，並將遺體及船舶交付家屬及所有權人。

在7月30日的陸委會記者會，陸委會主委邱垂正表示，台海情勢複雜敏感，任何單一、突發事件均可能造成雙方互動的阻礙與挑戰，或衍生重大風險，但若能「秉持相互尊重理解的對話溝通」、「維護既有公權力的制度化協商機制運作」，絕對是化解緊張對立、促進雙方良性互動，保障民眾權益的最有效途徑，「希望雙方皆能從這次事件汲取經驗，全力避免類此遺憾事件的再度發生」。

海巡 金門 陸委會

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