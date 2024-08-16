陸船翻覆案金門地檢署不起訴 國台辦：不能接受

聯合報／ 記者陳政錄／青島即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人。記者陳政錄/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人。記者陳政錄/攝影

對於2月14日金廈海域陸船翻覆案，釀兩名大陸船員死亡，金門地檢署今公布調查結果，對海巡艇長、駕駛予以不起訴處分，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日晚間回應稱，對此不能接受，喊話台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人。

大陸國台辦16日晚間發布發言人朱鳳蓮答記者問，就2.14事件調查結果做出回應。

朱鳳蓮說，「我們注意到台有關部門公布了『2·14』惡性撞船事件調查結論」。

她說，「所謂『調查結論』罔顧事實，刻意推卸責任，我們（大陸）對此不能接受。台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件」。

對於發生在今年2月14日的陸船翻覆釀2死案，金門地檢署今天表示，此案於昨日偵查終結，認依偵查所得證據，被告海巡巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被列為過失致死罪，檢方認定2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

國台辦 朱鳳蓮 金門

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