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兩岸關係研討會17日登場 「台獨史觀」列議題

中央社／ 青島16日電

國台辦旗下智庫

主辦的2024年兩岸關係研討會明天將在青島揭幕，會議主題是「鑄牢民族認同 共促民族復興」，議題分別為「『台獨史觀』的謬誤與危害」及「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

兩岸關係研討會是年度會議，由中國國務院台灣事務辦公室所屬涉台研究機構海峽兩岸關係研究中心主辦。據會務手冊，國台辦副主任仇開明、大陸海協會副會長孫亞夫、中共青島市委書記曾贊榮及百餘位兩岸專家學者、相關人士將出席會議。

在接連祭出「懲獨」司法文件以及國台辦官網增設「懲獨」專題欄目後，今年的兩岸關係研討會從軟硬兩手探討兩岸關係，主題是「鑄牢民族認同 共促民族復興」，議題則分別為「『台獨史觀』的謬誤與危害」及「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

研討會自17至18日在山東青島市府新大廈會議中心舉行，分為主題發言、分組討論及總結。

台獨 國台辦

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