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BBC：中國頒懲治台獨新規後 旅居當地台灣人不安

中央社／ 台北16日綜合外電報導

英國廣播公司新聞網報導，台灣對中國恫嚇已經習以為常，刺探台灣防衛的共軍機艦挑釁也司空見慣，但北京6月頒布懲治台獨新規，讓在中國生活和工作的台灣人不安，想趕緊走人。

北京當局6月公布的懲治「台獨分裂國家、煽動分裂國家」意見，當中規範有分裂國家行為的首要分子或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可判處死刑。

英國廣播公司新聞網（BBC News）今天的報導指出，一位旅居澳門的台灣人表示：「我們必須更加謹慎。」還說自己一直對各種潛在危險和威脅有所準備，但新法規讓朋友們「擔憂」他在澳門的未來。

他提到：「近年來，澳門的愛國教育普及，針對台灣的言論更加武斷，相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，氛圍更加緊張。」

另一名於中國經商的台灣商人說：「我把離開大陸的準備工作提前了。現在你發表的任何說辭都有可能被誤解，你可能會被舉報，這項新法頒布之前，中國已經鼓勵民眾互相舉報。」

台灣中央研究院法律學研究所助研究員陳玉潔表示：「我認為他們（旅居中國的台灣人）不是小題大做，現在的界限就是非常不清楚。」

她指出，北京把支持台灣的情感變成國安問題，是希望「切斷這個運動與外界的聯繫，並分裂台灣社會，劃分出支持台獨與不支持台獨的人們」。

陳玉潔認為，中國最高人民法院發布的懲治台獨指導意見，幾乎肯定會導致若干在中國生活的台灣人被起訴。

她提到：「這個意見已被發送到全國各級執法部門，這其實相當於對他們說：我們希望看到更多這樣的案件，給我找一個出來。」

現年77歲的聯華電子創辦人曹興誠開玩笑說：「我絕對在名單上。我是絕對主張台灣獨立的，也有很多的想法。」

曹興誠還表示：「這項新規實際上會幫到我這樣的人。」他認為新規會適得其反，增加台灣人抵抗中國的決心。

北京 台灣人 台獨

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