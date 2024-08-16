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中國伏季休漁期結束 首日5.5萬艘漁船出海

中央社／ 台北16日電

為期3個半月的中國東海、南海「伏季休漁期」於中午12時正式結束，據中國海事局估算，今天約有5.5萬艘漁船出海作業。

據中新網，中國海事局宣布，自8月16日12時起，北緯26度30分以南至北緯12度以北的東海和南海海域結束3個半月的「伏季休漁期」，約5.5萬艘漁船出海作業。

報導指出，根據「伏季休漁和專項捕撈許可要求」相關規定，從8月1日起，已有通過申請的漁船大量集中出海作業。預計從8月初開始的一個半月內，沿海將累計增加作業漁船約12.6萬餘艘。

報導稱，由於沿海通航密度驟增，商漁船碰撞事故風險隨之加劇。為有效維護海上交通安全形勢穩定，堅決防範遏制重大商漁船碰撞事故發生，中國海事局持續在「開漁季」進行「商漁共治，護漁行動」，全力防範化解商漁船碰撞風險。

報導指出，在開漁首日，中國海事局統籌調派福建、廣東、廣西、海南、深圳等地的海事部門，總計3艘大型海巡船、178艘中小型海巡船、2架海事直升機、29架無人機、983名執法人員，綜合實施進出港航道遠端交通管理、重要海上通道交通管制、高風險水域船艇駐守、海空立體巡航執法等措施，全力維護水上交通秩序暢通。

澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日出海至金門附近海域作業時，遭到中國海警船攔下強行登檢，並以違反中國大陸的伏季休漁規定、違規進行拖網作業為由，連人帶船被押至福建泉州圍頭港。

本月13日，丁姓船員與3名印尼籍漁工獲釋，洪姓船長仍在接受調查。

陸委會副主委梁文傑15日表示，根據中國大陸的刑法，違反休漁期及相關規定可以刑事、拘役或罰金的方式處理，「目前還沒有確定是否只能用罰金方式處理，因此他（洪姓船長）還沒有辦法回來，相關的狀況都會掌握」。

海巡 風險

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