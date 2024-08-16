在台居留定居座談會解惑 逾百港澳人士參與

「關懷港澳人士居留定居座談會」15日在台北登場，吸引超過150港澳人士參加。陸委會、移民署、經濟部、勞動部等部會代表在現場為港澳人士解答居留定居相關問題。

台港經濟文化合作策進會（策進會）發布新聞稿指出，由陸委會和策進會舉辦的「關懷港澳人士居留定居座談會」15日在淡江大學台北校區舉行，吸引超過150位港澳人士報名參加。

這場座談由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水主持，偕同內政部移民署視察黃嘉琪、勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心科員張芝瑩、經濟部投資審議司專員李玠錚及陸委會、策進會相關人員與會，說明政策法規及解答相關提問。

盧長水致詞時表示，許多香港人因為喜歡台灣自由民主的氛圍，選擇移居台灣，而政府也非常歡迎港澳人士來台發展，為台灣注入活水與動能。舉辦全台巡迴「關懷港澳人士居留定居座談會」就是為讓港澳人士了解政府政策及更快融入台灣生活。

他說，台灣是一個包容多元文化的移民社會，不論先來後到，只要是認同台灣自由、民主、人權、法治的價值，真心誠意移居台灣，願意共同守護台灣家園，都是「新台灣人」。

盧長水也提及，在巴黎奧運期間，看到移居台灣的港澳人士在社群上熱烈分享台灣選手奪牌的榮耀與喜悅，正是「新台灣人」的最佳體現。港澳人士離鄉背井移居台灣，難免遭遇困難與挑戰，在成為「新台灣人」的過程中，不論是涉及政府機關的公權力事項，或是食衣住行等生活適應問題，陸委會及策進會都十分樂意成為其「依靠」及「堅實後盾」。

座談中，與會機關代表分別針對申請居留與定居相關事項進行說明。

據新聞稿，陸委會表示將持續與策進會、相關機關與民間團體合作，舉辦系列講座、市集等多元活動。港澳民眾在台居留、定居及生活如遇到各項問題，都可以透過台港服務交流辦公室的服務平台尋求協助。