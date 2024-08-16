斐濟總理10日行已訪雲南福建 將在北京見習近平與李強

正在大陸訪問的斐濟總理蘭布卡，目前已經到訪雲南、福建，他在臉書預告，將於北京與大陸領導人習近平、李強會見，討論創造更多就業機會、改善農業並促進經濟發展。

蘭布卡（Sitiveni Rabuka）在太平洋島國論壇召開之際訪問大陸，備受各界關注。美國之音援引分析指出，蘭布卡可能利用此次訪問來推銷他對太平洋地區秩序的願景，並聚焦斐濟的經濟發展。同時，蘭布卡上任以來一直對推進斐濟與大陸的安全合作持謹慎態度。

大陸外交部先前宣布，應大陸總理李強邀請，蘭布卡將於8月12日至21日對大陸進行正式訪問，但官方並未透露訪問行程，僅表示斐濟是最早與中共建交的太平洋島國，此訪「體現了中國同南太地區的密切關係」。

而蘭布卡本人15日至16日在臉書發布多篇貼文指出，此次訪問重點關注對斐濟人民最重要的領域，如扶貧、基礎設施和貿易。在北京，他將與大陸國家主席習近平和李強會面，討論如何共同努力創造更多就業機會、改善農業並促進經濟發展。

根據蘭布卡臉書貼文與中共官媒CGTN消息，他降落於雲南昆明後，到訪包含雲南省文山州麻栗坡縣的平安坡村和南油村，考察減貧情況，並與雲南省長王予波討論農業、基礎設施、旅遊業與教育等領域合作；他還在福建參觀了廈門國際航運中心、電動車電池製造商寧德時代。

福建日報報導，8月15日福建省委書記周祖翼與蘭布卡會見，周祖翼強調，希望以此次代表團來訪為契機，攜手深化基礎設施、港口造船、漁業養殖、菌草技術和教育、旅遊等方面合作，開展更多減貧務實合作，擴大地方友好往來。

「雲南發布」則指出，雲南省長王予波14日與蘭布卡會見時，提到願與斐方進一步密切人員往來，深化投資貿易、減貧事業、綠色發展、特色農業、人文旅遊、教育體育、社會治理等領域交流合作。

第53屆太平洋島國論壇將於今年8月26日至30日在東加舉行，蘭布卡此時訪問大陸備受矚目。港媒南華早報指出，蘭布卡的訪問為北京在太平洋地區「最大失敗」後恢復信任提供了機會，預計北京將尋求深化與斐濟的安全關係並恢復信任。

此前斐濟與大陸的警務合作已經生變，但斐濟最終維持了該協議，即斐濟警察在大陸受訓，而北京提供了監控設備和無人機等設備，但大陸警察將不再部署在斐濟境內。

去年11月16日，大陸國家主席習近平在舊金山會見蘭布卡。習近平強調，「一個中國原則是中斐關系健康穩定發展的政治基礎，希望斐方在事關中國核心利益和重大關切問題上繼續給予中方堅定支持」。他還指出，大陸發展同太平洋島國關系「坦坦蕩蕩，沒有私心，不針對第三方」。北京的太平洋島國政策充分尊重島國主權和獨立，不附加政治條件，「不開空頭支票」。

值得一提的是，蘭布卡於2022年當選斐濟總理前，已曾經在1992年到1999年擔任過這一職位，並於1994年訪華。據總統府官網，時任總統李登輝當年9月6日與其會見時表示，中、斐兩國關係一向友好，各方面的合作與交流也很密切，希望藉由他的來訪，使兩國的關係更為增進。當時蘭布卡表示，此次來華訪問，目睹了中華民國繁榮、富庶的景象，留下極為深刻的印象，對耳聞已久的「台灣經驗」，有了更深一層的認識。