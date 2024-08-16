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審黎智英案遭批不公 港終院法官辭跨國組織職務

中央社／ 香港16日電
香港終審法院非常任法官廖柏嘉。中新社資料照
香港終審法院非常任法官廖柏嘉。中新社資料照

香港終審法院非常任法官廖柏嘉（David Neuberger）日前審理黎智英等人的上訴案後遭批評，據報導，廖柏嘉為此辭去英美等國組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）轄下專家小組主席。

根據明報網站今天的報導，在英國輿論及新聞團體的壓力下，廖柏嘉發表聲明，宣布因應外界關注其在香港終院的角色，辭任相關專家小組主席。

報導引述廖柏嘉說，現在是適合時候退任，「因為聚焦在我擔任香港（終院）非常任法官，而奪走或轉移小組重要且有影響力的工作，本身殊不理想」。

他表示，數月前已考慮卸任，一方面因擔任了主席5年，同時也因為外界對其擔任香港非常任法官的關注。

本月12日，香港終院5位法官一致駁回黎智英等7名泛民人士就2019年8月18日的集會上訴案。

在這起案件中，黎智英等人被控明知而參與非法集結罪成，他們上訴至終院，但終院維持原判，而廖柏嘉參與審理了這起案件。

在終院維持原判後，前香港總督彭定康批評「裁決不公」，又指一直致力保護人權的廖柏嘉參與其中，情況令人難以接受。

據報導，另有英國媒體指出，廖柏嘉本身是一位協助海外在囚英國公民慈善團體的信託人，裁決維持對英國公民黎智英的定罪，是「偽善」。

對於相關批評，廖柏嘉曾予以反駁，強調法官職責是依法審案。

英國 香港 黎智英

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