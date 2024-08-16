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中共駐以色列大使蔡潤 晉升副部級已候任駐歐盟大使

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐以色列大使蔡潤（右）日前離任，目前為候任的駐歐盟大使，晉升為副部級外交官。（圖／取自中共駐以色列使館官網）
中共駐以色列大使蔡潤（右）日前離任，目前為候任的駐歐盟大使，晉升為副部級外交官。（圖／取自中共駐以色列使館官網）

中共再度傳出外交官員異動，原先擔任駐以色列大使的蔡潤，目前已經是候任駐歐盟大使，也成為副部級官員。

根據中共駐以色列大使館官網消息，蔡潤已於7月23日辭行拜會以色列總統赫爾佐格（Michal Herzog）。

而青海日報報導，8月14日下午，大陸外交部「大使參贊學習班來青考察省情介紹會」在西寧舉行。青海省委書記、省人大常委會主任陳剛出席並講話，省委副書記、省長吳曉軍介紹省情，「駐日本大使吳江浩、候任大使蔡潤發言」，省委副書記劉奇凡主持。

此外，中國新聞網指出，8月15日，現代化新青海建設宣講會在青海省西寧市舉行，「外交部大使參贊學習班全體人員參加並進行座談」，其中副部級大使有駐日本大使吳江浩、「候任駐歐盟使團大使蔡潤」，還有常駐亞洲、歐洲、拉美和大洋洲國家的11名大使，常駐日本、加拿大、澳大利亞、南非、印尼等國的總領事10人，以及其他20多名高級外交官。

據使館官網消息，蔡潤生於1967年，曾長期任職於中共中聯部、中央外事辦，還曾待任駐美使館公使銜參贊（正司級）、政策規劃司司長、駐葡萄牙大使、駐以色列大使，早年也曾任陝西省彬縣副縣長。

而前大陸駐歐盟大使傅聰已於今年3月底離任，並在4月接替張軍出任常駐聯合國代表。

近期中共駐各國大使履新與離任等調動相當頻繁，據本報記者整理，除了歐盟與以色列外，還涉及緬甸、印度、柬埔寨、南韓、寮國、巴紐、印尼；丹麥、比利時、加拿大、瑞士、馬爾他；尼日、尚比亞、波札那、加彭、迦納、南非、賴索托、厄立垂亞；巴哈馬、哥斯大黎加、古巴；沙烏地阿拉伯、伊朗等數十個國家。

中共 以色列 歐盟

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