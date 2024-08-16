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越共總書記訪陸 越外長：盼不讓海上問題影響雙方關係

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
越南外長裴青山（右）近日受訪指出，希望這次越共總書記蘇林訪問大陸能討論邊界問題，「不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展」。圖為裴青山2023年底與中共外事辦主任王毅會面。（圖／取自越南政府新聞網）
越南外長裴青山（右）近日受訪指出，希望這次越共總書記蘇林訪問大陸能討論邊界問題，「不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展」。圖為裴青山2023年底與中共外事辦主任王毅會面。（圖／取自越南政府新聞網）

越共總書記兼國家主席蘇林即將於18日訪問大陸3天，越南官媒釋出對越南外長裴青山的專訪，他強調蘇林的訪問將延續並進一步推動近年來兩黨兩國最高領導人歷史性互訪取得的良好發展勢頭；保持高層戰略交往，夯實政治互信基礎。同時也指出希望「不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展」。

越通社中文網15日晚間釋出對裴青山的專訪內容，裴就蘇林將訪大陸指出，這是今年越中兩國關係「尤為重要」的外交活動，對今後兩黨兩國關係發展產生深遠影響。

他強調，雙方對此次訪問充滿期待，希望取得以下幾方面成果，包含延續並進一步推動越中關係近年來兩黨兩國最高領導人歷史性互訪取得的良好發展勢頭；保持高層戰略交往，夯實政治互信基礎，以及按照雙方既定的「六個更」方向，商定有效構建具有戰略意義的越中命運共同體的主要方向和重大舉措

具體而言，特別是在鐵路互聯互通、農產品貿易、優質投資、貨幣金融、文化旅遊、民間交流等領域。

此外，還希望通過就領土邊界問題進行坦誠、真誠、實質性的交流，共同妥善處理遺留問題，更好管控和化解海上分歧，「不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展」。

裴青山強調，雙方共同認為，雙邊關係「正處在歷史上最深入、最全面、最具實質性的水平」。就邊境議題，他指出，目前陸地邊界局勢總體保持穩定；南海局勢基本得到良好管控；雙方就海上問題定期保持交流和磋商機制。雙方擬舉辦紀念越中陸地邊界劃界25周年、「三個法律文件」簽署15周年等活動。

中文 南海 越南

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