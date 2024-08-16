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新任越共總書記將訪問大陸 陸學者：「對華政策」不變

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
越共總書記兼國家主席蘇林即將訪問大陸，受到眾多關注。圖為蘇林先前在越南國會宣誓就任國家主席。（歐新社）
越共總書記兼國家主席蘇林即將訪問大陸，受到眾多關注。圖為蘇林先前在越南國會宣誓就任國家主席。（歐新社）

在前任越共總書記阮富仲猝逝後，新任越共總書記蘇林即將於18日訪問大陸，受到各界關注，而大陸學者認為，從蘇林上任後系列表態來看，「他的對華政策是延續不變的」，同時也強調，對越南來說，「與中國搞好關係對越南工業化、現代化事業也是百利而無一害的」。

大陸外交部15日公布蘇林應中共總書記習近平邀請即將於18日至20日到大陸「國事訪問」，並提到「習近平總書記、國家主席將同蘇林總書記、國家主席會談」，大陸總理李強、人大委員長趙樂際、政協主席王滬寧分別同他會見。

大陸外交部發言人強調，「蘇林總書記就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視」。

而大陸官媒環球時報16日援引上海外國語大學南亞東南亞研究中心主任馮超分析指出，「綜合蘇林上任後的一系列表態來看，他的對華政策是延續不變的」，馮表示，「1991年中越關係正常化之後，越南的幾任領導人採取務實的對華外交政策，中越關係一直穩中有進，特別是去年底升級關係定位後，日漸默契。蘇林接棒後最重要的任務就是平穩交接，繼承正面遺產也有利於這一過程」。

馮超強調，「對於越南這個中小體量的國家來說，與中國搞好關係對越南工業化、現代化事業也是百利而無一害的」。

港媒南華早報則援引南京大學南海研究協同創新中心高級研究員程漢平分析指，此訪可能會顯示中越共兩黨關係的「壓艙石」作用。「無論世界如何變化，無論中越之間存在什麼矛盾，中越兩黨的黨際關係都是鎮定的、不可動搖的」。

他認為，在蘇林訪問期間，雙方將尋求進一步加強經濟相容性和黨際團結，以加強雙邊關係。他更強調，「（雙方）需要共同應對外界的『和平演變』和『顏色革命』」。

北京的獨立智庫安邦研究員周超認為，蘇林還可能尋求增加大陸對越南水果的進口，以及穩定陸方電力出口，後者將幫助河內克服一直影響當地企業和外國製造商的電力短缺，特別是在越南北部地區。「更深層的經貿關係無疑標誌著雙邊關係的加強和優化」。

但周超也強調，河內在與北京的領土爭端問題上的立場沒有軟化的跡象，他預期蘇林將在這個問題上保持強硬態度。「在南海問題上，越南的立場不會改變，但會尋求與中國加強溝通或要求雙方減少在爭議地區的相關活動」。

周超更分析，越南的統治菁英可能正在尋找「外部目標」來團結公眾、應對內部挑戰，例如猖獗的腐敗和經濟挫折。「鑑於 1979 年中越戰爭和南海持續的摩擦，中國將是一個『理想』的潛在目標選擇」。

上海報業集團旗下新民週刊則發表署名「海上客」的文章強調，目前發展兩國關係，於兩黨兩國有利，「沒有道理不去搞好中越兩黨兩國關係。哪怕回顧歷史，也能看到，目前不具備破壞雙方關係的決定性因素」。

北京 越南

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