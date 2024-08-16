王毅與寮國副總理談緬形勢：助緬實現政治和解 恢復民主轉型進程

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年8月15日，大陸外交部長王毅在清邁會見寮國副總理兼外交部長沙倫賽。雙方就緬甸問題交換意見。王毅表示，緬甸是東協大家庭的一員。中方支持東協與緬甸加強溝通接觸，探討將東協五點共識同緬甸新的「五點路線圖」對接，相互補充、促進，幫助緬甸維護國內穩定，實現政治和解，恢復民主轉型進程。

東協「5點共識」是緬甸三年前政變後，其餘東協國家對緬甸情勢達成的共識，其中包括：立即停止暴力、各方展現最大自制；展開建設性對話，尋求和平解決之道；協助調解對話進程；提供人道援助；東協代表團訪問緬甸，與相關各方舉行會晤等。而「五點路線圖」則主要是重組聯邦選舉委員會、恢復經濟、與各地武裝組織達成全面和解、重新舉行大選並將國家權力移交給新的獲勝政黨等。

王毅表示，這有利於維護東協的整體團結，有利於維護地區的和平穩定。沙倫賽也高度讚賞中方為推動緬北和談和緬甸國內政治和解所發揮的建設性作用，願同中方加強協調配合，協助緬甸穩定發展。

王毅表示，中老（老撾，即寮國）肝膽膽相照、守望相助。中老命運共同體建設加速推進，雙邊貿易額持續攀升，中老鐵路運力屢創新高，人員往來大幅增加，國際地區事務協作更加密切。中方堅定支持寮國探索符合自身國情的發展道路，堅定支持寮國黨開好十二大，鞏固黨的領導和社會主義方向，堅定支持老方當好東協輪值主席國，進一步提升國際和區域影響力。我們願同老方繼續深化各領域互利合作，發揮中老鐵路綜合效益，合力破解卡點堵點，加速沿線綜合開發，服務各自發展振興。

沙倫賽表示，老中合作發展迅速，為寮國社會經濟發展發揮了至關重要作用。老方願同中方共同落實兩國領導人達成的重要共識，密切高層交往，深化互聯互通、礦產資源等領域合作，共同打擊跨國犯罪，推動老中命運共同體建設取得更多成果，造福兩國人民。

雙方一致同意開好即將舉行的瀾湄合作外長會，強化命運共同體意識，加強各領域務實合作，紮實推進瀾湄國家命運共同體建設，為地區繁榮穩定發揮更大作用。