王毅會柬副首相：湄瀾六國一致同意不做清談館 要做推土機

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年8月15日，大陸外交部長王毅在清邁會見柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達。宋金達表示，中國一直無私幫助發展中國家，致力於維護區域和平與穩定。中國的發展將使包括柬埔寨在內的整個地區受益。王毅說，湄瀾六國各方一致同意不做「清談館」，要做「推土機」，團結一心加快瀾湄國家命運共同體建設。

王毅表示，中柬鐵桿友誼歷久彌堅、歷久彌新。外在環境越複雜，我們越要堅定不移自己的事，堅定不移發展中柬友好，堅定不移移走團結合作共贏之路。

王毅說，中方始終將發展中柬關係放在中國週邊外交特殊重要位置，願同柬以落實新版中柬命運共同體行動計劃為契機，密切高層交往、深化務實合作、鞏固安全合作，推動中柬全面策略合作實現高品質發展，更好造福兩國人民。

他並表示，中柬執法安全部門聯合打擊跨國犯罪取得良好成效，雙方要繼續加大力度，徹底剷除賭詐勢力滋生蔓延的土壤。

宋金達表示，恭喜中國共產黨成功舉行二十屆三中全會，規劃了未來發展藍圖。柬方樂見中國現代化，更加繁榮昌盛。中國一直無私幫助發展中國家，致力於維護區域和平與穩定。中國的發展將使包括柬埔寨在內的整個地區受益。

王毅說，瀾湄六國同飲一江水，命運緊相連，是永恆的友好鄰邦、天然的合作夥伴。瀾湄合作起步雖晚，但發展很快，有力增進了六國人民福祉，促進了六國發展振興。各方一致同意不做「清談館」，要做「推土機」，團結一心加快瀾湄國家命運共同體建設。

中方願同包括柬方在內的各方一道，透過瀾湄合作推進中南半島整體發展，縮小東協發展差距，促進東協一體化建設，為落實三大全球倡議、建構人類命運共同體發揮示範引領作用。