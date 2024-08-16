海青節峰會昨登場 仇開明：將助兩岸青年成功

第十二屆海峽青年節峰會昨在福州舉辦，兩岸青年約一千一百人參加，大陸國台辦副主任仇開明表示，將為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件，希望兩岸青年同心同行，攜手打拚，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定貢獻青春力量。

本屆海峽青年節昨天下午登場的海峽青年峰會以「攜手打拚勵青春，融合發展創未來」為主題，邀台灣青年分享赴陸發展經驗，大陸官員方面，有福建省委書記周祖翼、國台辦副主任仇開明、福州市委書記郭寧寧等出席，台灣嘉賓有金門立委陳玉珍。

仇開明表示，本屆海青節更凸顯深入交流與務實合作，致力於擴大青年朋友圈，增加青年的獲得感。「青年是國家的希望，民族的未來，兩岸青年好，兩岸未來才會好。」

他接著抨擊，有些「域外大國」把頭埋到沙子裡，不願面對，極力否認大陸的成果，「妄稱十四億中國人沒有資格過上西方發達國家的生活」，對大陸百般打壓，蓄意挑動台獨，製造兩岸對立對抗，企圖讓「兩岸中國人」骨肉相殘，用心不言而喻。

仇開明喊話，當代兩岸青年人站在巨人的肩膀上，要認識所處時代的使命和挑戰，「中國是兩岸同胞青年一代共同的家園，我們要增強做中國人的志氣、骨氣與底氣，共同守護中華民族的共同利益。」

展望未來，仇開明說，大陸將率先和台灣同胞分享「中國式現代化」發展機遇，為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件。希望兩岸青年為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定貢獻青春力量，為探索兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區注入青春智慧。

陳玉珍分享自己二十多年前在北京大學求學經驗，鼓勵年輕人「溫室裡的花朵不能成大樹」，打開視野，多交朋友，多認識世界。

陳玉珍說，兩岸需要合作，舉福建向金門供水為例，福建水幫助金門種出一條根，釀出金門高粱，就好像「兩岸同屬一條根」，也希望透過年輕人的努力，讓兩岸一起喝一杯和平的酒。