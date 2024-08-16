雙城論壇促成「小貓熊外交」 差臨門一腳

台北市立動物園小貓熊待更新血緣，市長蔣萬安去年赴上海雙城論壇，向上海市長龔正表示要與上海動物園交流繁殖。如今已有眉目，今年雙城論壇就會簽備忘錄，促成「小貓熊外交」，園方表示，目前兩邊動物園相關程序皆已準備好，就差「臨門一腳」。

目前雙方已確定今年在台北雙城論壇主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光三個分論壇；並簽署智慧醫療與野生動物交流兩項ＭＯＵ合作備忘錄。

台北市立動物園共有十一隻「小貓熊」，七隻公的四隻母的，不過大多數皆為近親，亟需物種繁衍。

動物園長諶亦聰表示，從去年雙城論壇結束後，一直都與上海動物園保持聯繫，兩邊已確定好交換物種，目前就卡在府方與上海方的交涉，若兩邊確定沒問題，確定會在雙城論壇中簽署，最快明年就會啟動交換計畫。