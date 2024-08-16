陸方名單難產 雙城論壇進度卡

台北上海雙城論壇原定八月底舉辦，據掌握，因賴清德總統上任屢踩兩岸紅線、對岸領導體系輪休等因素，對岸遲遲未給出席名單，雙方今天會再洽詢名單；北市府目標是市長蔣萬安九月四日出國訪美前辦雙城論壇，八月底到九月初都可能是舉辦時間點，場地也已有眉目，市府官員表示「雙方的確還在努力。」

陸委會副主委梁文傑昨天下午在例行記者會上回應雙城論壇進度表示，到目前為止並沒有收到台北市政府的任何申請案件，「還是請大家去跟台北市政府詢問」，他表示，「他們如果不提出申請，我們也無從受理」。

雙城論壇若要在八月底、九月初舉辦，要在二周前將陸方名單給陸委會審查，陸委會屆時還要召集移民署、國安局等單位開聯審會議。

藍營人士指出，今年是賴清德上任第一年的雙城論壇，各界高度關注對岸來台層級，籌辦卡關，是賴清德五二○上任之後，屢踩兩岸紅線，引發對岸不滿。「對岸考量是若上海還派市長層級參加雙城，會讓民進黨有錯覺『賴清德怎麼做，大陸都埋單』？」

知情人士表示，這次因陸委會嚴審，不像過去由各局處送分論壇來訪的名單給陸委會，而是由市府統一送。市府官員指出，對岸尚未給名單，但北市努力在市長九月四日訪美前辦完雙城論壇。

藍營人士指出，陸方來訪主要官員都是在頭二天參與，市長也可在九月三日前接洽完後訪美，雙城論壇後立即訪美，也避免被人抹紅，符合黨內「和中親美」政策，是最佳時間點。

北市議員秦慧珠說，蔣萬安九月初要出訪美國，十月一日是大陸國慶，十月十日是中華民國國慶，若八月底雙城還沒辦，敏感時間會愈來愈多；上海台辦主任鍾曉敏已調上海市文旅局長，會等她雙城論壇辦完才交接，「對岸也希望雙城的舉辦，不要拖太久。 」

秦慧珠認為，陸方仍對賴清德兩岸態度有意見，目前看龔正來的機率很低，但民間還是非常期盼交流，大家都不希望兩岸敵對，未來會更堪憂。

陸委會副主委梁文傑表示，看到外界說（雙城）遲遲沒辦法辦，是因為賴總統「屢闖紅線」，「我覺得這個應該不是事實」。他強調，過去這幾個月，上海台辦主任（此指鍾曉敏）也來過台北市來討論雙城論壇的議題，「也陸陸續續有其他官方訪問來」，所以這個應該不會是問題。