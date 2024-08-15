日本二戰投降日...岸田文雄向靖國神社獻祭祀費 陸外交部：已提嚴肅交涉

今天是日本二戰投降日，日本首相岸田文雄以自民黨總裁身分自費向靖國神社獻上玉串料（祭祀費），引發中國抗議。中國外交部表示，中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

中國外交部官網15日晚間發布答記者問新聞稿。

據發布，日本共同社記者提問：據報導，日本首相岸田文雄15日以自民黨總裁的名義向靖國神社供奉了玉串料。另外，日本防衛大臣木原稔、經濟再生大臣新藤義孝等個別內閣成員以及一些國會議員參拜了靖國神社。中方對此有何評論？是否會向日方提出抗議？

中國外交部發言人林劍表示，79年前的今天，日本接受「波茨坦宣言」，宣布無條件投降。中國人民與世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。

林劍並表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

他說，正確對待和深刻反省侵略歷史，是戰後日本與亞洲鄰國建立和發展友好合作關係的重要前提。中國強調牢記歷史經驗和教訓，不是要延續仇恨，而是要以史為鑒、維護和平、面向未來。

林劍最後表示，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

據日媒報導，岸田文雄今天向靖國神社獻上祭祀費，這是日本首相連續12年在8月15日「終戰日」向靖國神社獻上祭祀費。

報導指出，靖國神社合祀著東京審判中被判為「甲級戰犯」的14人，因此中國、韓國對於日本閣僚等參拜靖國神社，認為是對歷史沒反省之意。