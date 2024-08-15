黎智英「明知而參與未經批准集結」罪上訴失敗 英籍法官被批可恥

壹傳媒創辦人黎智英等人因參與2019年8月18日的集會被定罪，此前向香港終審法院上訴被判敗訴。英國獨立報昨天批評參與審理案件的英國籍非常任法官廖柏嘉「可恥」；廖柏嘉罕見回應稱，作為香港法官是按照法律處理案件。

黎智英、李柱銘、吳靄儀等7名民主派人士因參與2019年8月18日由民間人權陣線舉行的集會，被法院判「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」兩項罪名成立。

7人其後向法院提出上訴，只有「組織未經批准集結」罪獲准撤銷。

之後7人再就「明知而參與未經批准集結」罪向終審法院提出上訴。案件由首席法官張舉能、常任法官李義、林文瀚、霍兆剛及在英國出生的非常任法官廖柏嘉（David Neuberger）審理。

5名法官12日一致裁定，7人的上訴敗訴。

近年，香港終審法院非常任法官的動向或判案備受關注。

終審法院是香港法庭制度內的最終上訴法院。除了首席法官及常任法官外，還設有非常任法官，由前任香港法官和其他普通法司法管轄區的知名法官組成，按需要邀請他們加入終審法院審案。

英國獨立報（Independent）14日刊登題為「英國法官可恥將言論自由英雄黎智英關進監獄」（Shame of British judge keeping free speech hero Jimmy Lai in jail）的文章，當中引述前港督彭定康（Chris Patten）表示，「廖柏嘉認為參與此類案件能捍衛法治是妄想。被判有罪的人捍衛香港法治比任何英國法官都多」。

獨立報14日另一則報導指出，廖柏嘉是慈善團體Prisoners Abroad的信託人，該機構的宗旨是保護在海外被囚的英國公民的基本人權。而黎智英是英國公民。

廖柏嘉其後透過Prisoners Abroad發表聲明，表示自己作為香港法官的角色，就像其他地方的法官一樣，是根據法律處理面前的案件。

廖柏嘉表示，雖然司法決定會令一些人被監禁或繼續被監禁，但他不相信作為法官與Prisoners Abroad信託人角色會有衝突，並說自己非常投入PrisonersAbroad的工作。

今年6月，終審法院兩名英國籍非常任海外法官郝廉思（Lawrence Collins）和岑耀信（Jonathan Sumption）先後辭任，引發外界對香港法治的關注。

岑耀信其後在英國金融時報撰文，表示之前留任終審法院是希望幫助維護法治，惟恐怕已不再現實；並形容香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但正慢慢變成「極權社會」。

香港政府其後發布新聞稿，稱香港法治沒有任何倒退，任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據。