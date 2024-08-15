陸委會發布中國大陸情勢報告 指經濟前景難樂觀

陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」，內容提及中國政府債務持續攀升，房市表現、民企、外資投資仍乏力，預計今年經濟成長率落在4.5%至5.2%，平均為4.9%，經濟前景恐難樂觀。

大陸委員會（陸委會）今天發布今年第2季中國大陸情勢報告重點摘錄。

報告指出，中國大陸今年第2季GDP成長4.7%，低於外界預期。上半年GDP增幅為5%，消費與投資分別成長3.7%與3.9%，出口年增3.6%。外人直接投資（FDI）持續放緩，年減29.1%，政府債務持續攀升，房市表現、民企、外資投資仍乏力，加上中國大陸與各國經貿摩擦加劇，不利出口成長。

綜合相關國際機構預測，今年中國大陸經濟成長率落在4.5%至5.2%區間，平均為4.9%，經濟前景恐難樂觀。

在政治層面，報告提到，中共召開20屆三中全會，通過「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，公布300多項所謂「重要改革」舉措，本質仍著重「重分配」、「強管制」，並要求2029年完成改革任務。

中共總書記習近平持續要求從嚴治黨及反腐，今年至7月底已有38名中管幹部被查，另上半年逾33.2萬名官員遭處分，年增近3成。中共官方續將「習思想」作為黨建工作核心，至2023年底，基層黨組織設置率超過99.9%。此外，加強維護國家安全，持續營造境外滲透緊迫感，要求全民保密，並強化社會維穩。

至於社會層面，中國大陸第2季連續發生校園仇外暴力事件，凸顯在經濟下行壓力下，出現底層民眾以仇外暴力作為宣洩手段。中共新增新疆對外開放政策並推廣觀光業，企藉此洗白「再教育營」負面形象。

這份報告也提及，在520後，中共持續對台灣文攻武嚇、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及進行法律戰。針對總統賴清德就職演說，國台辦批「謀獨挑釁」、販賣「兩國論」，威脅將反制、懲戒。中共外長王毅則於外事場合重申「一中原則」，點名批判賴總統。

另一方面，中共6月21日發布懲治台獨22條「意見」，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判等，威嚇台灣民眾；國台辦、公安部網站8月7日設置「依法懲治『台獨』頑固份子」專題欄目及舉報郵箱，但中共仍強調非針對廣大台灣民眾。