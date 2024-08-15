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抨擊「域外大國」挑動台獨 國台辦仇開明：共同守護民族利益

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
2024年8月15日下午，第十二屆海青節峰會在福州舉辦。特派記者陳政錄／攝影
2024年8月15日下午，第十二屆海青節峰會在福州舉辦。特派記者陳政錄／攝影

第十二屆海峽青年峰會15日下午在福州舉辦，大陸國台辦主任仇開明致詞時抨擊，有些「域外大國」蓄意挑動台獨，製造兩岸對立對抗，企圖讓「兩岸中國人」骨肉相殘，他喊話，當代兩岸青年人要增強「做中國人」的志氣、骨氣與底氣，共同守護中華民族的共同利益。

本屆海峽青年節11至17日在福州舉辦集中階段活動，15日下午登場的海峽青年峰會以「攜手打拼勵青春，融合發展創未來」為主題，有兩岸青年1,100人參加，陸方出席官員有福建省委書記周祖翼、大陸國台辦副主任仇開明、福州市委書記郭寧寧等出席，台灣嘉賓有金門縣立委陳玉珍。

仇開明致詞表示，海青節自2013年創辦以來，始終聚焦服務台灣青年、團結兩岸青年，為福建省探索海峽兩岸融合發展新路、建設台胞台企登陸第一家園積累了有益經驗，成為兩岸青年互學互鑒、融合發展的重要平台。

仇開明說，本屆海青節更凸顯深入交流與務實合作，致力於擴大青年朋友圈，增加青年的獲得感。他強調，「青年是國家的希望，民族的未來，兩岸青年好，兩岸未來才會好。」

接著，仇開明對與會青年分享三點感想，說他們是最自豪的新一代、最幸福的一代、最有作為的青春世代，強調「中國人依靠自己的勤奮，讓國家的綜合實力走到了世界前列」，今年實施了144小時免簽政策、奧運金牌榜與美國並列第一，體現了全方面進步。

他接著抨擊，有些「域外大國」把頭埋到沙子裡，不願面對，極力否認大陸的成果，「妄稱14億中國人沒有資格過上西方發達國家的生活」，對大陸百般打壓，蓄意挑動台獨，製造兩岸對立對抗，企圖讓「兩岸中國人」骨肉相殘，用心不言而喻。

仇開明喊話，當代兩岸青年人站在巨人的肩膀上，走在世界舞台中央，要認識所處的時代的使命和挑戰，「中國是兩岸同胞青年一代共同的家園，我們要增強做中國人的志氣、骨氣與底氣，共同守護中華民族的共同利益。」

他說，大陸將率先和台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件。希望兩岸青年同心同行，攜手打拼，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定貢獻青春力量，為探索兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區注入青春智慧，為推進「祖國統一」進程、實現中華民族偉大復興增添青春活力。

海青節峰會上，安排台青分享赴陸經驗。特派記者陳政錄／攝影
海青節峰會上，安排台青分享赴陸經驗。特派記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任仇開明致詞時抨擊，有些「域外大國」蓄意挑動台獨，製造兩岸對立對抗，企圖讓「兩岸中國人」骨肉相殘。特派記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任仇開明致詞時抨擊，有些「域外大國」蓄意挑動台獨，製造兩岸對立對抗，企圖讓「兩岸中國人」骨肉相殘。特派記者陳政錄／攝影

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