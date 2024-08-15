駐澳辦事處官員剩2人 陸委會：人員簽證仍在效期內

陸委會先前表示，派駐澳門辦事處的接任人員不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證，駐處官員僅剩2名陸委會人員。梁文傑今天表示，這2名陸委會人員簽證都還在效期內，至於辦事處未來安排規劃，有決定後會向大家報告。

大陸委員會15日下午舉行例行記者會，中央社記者提問，關於駐澳門辦事處的2名陸委會人員職責及簽證到期日，以及陸委會對駐澳門辦事處未來規劃。梁文傑在回答時，作上述表示。

梁文傑表示，目前澳門辦事處2位陸委會派駐人員，在澳門主要負責協處急難救助、維運澳門國父紀念館和推動台澳經貿交流等事項，至於未來的安排規劃，有決定後會向大家報告。

對於2名派駐人員的簽證效期何時到期，梁文傑僅回應，目前還在效期中。

梁文傑在1日的陸委會例行記者會上指出，外交部派駐澳門辦事處的人員在當地派駐超過10年，日前結束派任返台。接任人員不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證，目前駐處官員僅剩陸委會派出的2人。

澳門政府2日則發表聲明稱，根據澳門基本法和1999年「中央人民政府處理『九九』後澳門涉台問題的基本原則和政策」，台灣在澳機構及人員必須遵守「一個中國」原則。澳門對在澳的台北經濟文化辦事處及人員提出簽署「承諾書」的相關要求，完全正當合理。