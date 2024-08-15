斷絕美國彈藥生產原料？陸宣布對「銻」等物項實施出口管制

大陸商務部、海關總署15日公告「關於對銻等物項實施出口管制的公告」，表示為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經大陸國務院批准，決定對銻（Antimony）等物項實施出口管制。公告自2024年9月15日起正式實施。

公告指出，據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對下列物項實施出口管制。出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

公告指出，滿足以下特性的物項，未經許可，不得出口：

一是銻相關物項，包括銻礦及原料、金屬銻及製品、銻的氧化物、三甲基銻、三乙基銻及其他有機銻化合物、銻的氫化物、銻化銦和金銻冶煉分離技術；

二是超硬材料相關物項，六面頂壓機設備、六面頂壓機專用關鍵零部件、微波等離子體化學氣相沈積法（MPCVD）設備、金剛石窗口材料、用六面頂壓機合成人造金剛石單晶或立方氮化硼單晶工藝技術及用於製造已列管的六面頂壓機設備的技術。

根據華經情報網，銻是一種有金屬光澤的類金屬，是儲量稀缺、用途廣泛、具有不可替代性且難以再生的重要戰略資源。其下游應用涵蓋太陽能光電、新能源電池、通訊、軍工、工程塑料、橡膠、陶瓷、石油冶煉、半導體元件等多個領域。中國是世界上最大的銻生產國，擁有近50%的市場份額。

根據美國之音2022年的報導，美國彈藥生產所需的關鍵礦物銻幾乎完全依賴中國。美國防專家當時建議，除了補充即將耗盡的戰略礦產儲備，美國需要尋找和擴大替代性的銻來源，加強國內的銻生產以及跟中亞國家的進口貿易。

路透指出，美國從事礦產的勘探、評估和潛在開發的Perpetua Resources在今年4月收到美國進出口銀行（EXIM）發出的訊息，該銀行有意提供18億美元的貸款，用於開發位於愛達荷州北部的一座銻礦和金礦。這是華盛頓應對中國主導關鍵礦物行業的戰略演變的一部分。

如果貸款獲批，這將成為華盛頓有史以來對礦山的最大投資之一，並反映出拜登政府越來越願意使用聯邦政府的資金來支持開採項目。