雙城論壇進度卡卡…因賴總統踩紅線？陸委會：不是事實

台北與上海的雙城論壇，今年輪到台北市主辦，但遲遲未有確認的日期以及陸方出席層級的消息，陸委會15日表示，目前還沒有收到申請，且對於外界指責進度停頓是因為賴總統的兩岸論述，陸委會強調這應「不是事實」，因為包含上海台辦主任等陸方官員都有來台北討論。

陸委會副主委梁文傑15日下午在記者會上，面對本報記者詢問雙城論壇進度時回應指出，到目前為止並沒有收到台北市政府的任何申請案件，「還是請大家去跟台北市政府詢問」。他表示，「他們如果不提出申請，我們也無從受理」。

梁文傑還特別指出，看到外界指責說遲遲沒辦法辦，是因為賴總統「屢闖紅線」，「我覺得這個應該不是事實」。他強調，過去這幾個月，上海的台辦主任（此指鍾曉敏）也來過台北市來討論雙城論壇的議題，「也陸陸續續有其他的官方的訪問都有來」，所以這個不這應該不會是問題，「至於到底具體的狀況怎麼樣，我還是請大家去問台北市政府」。

另外，關於陸客到馬祖，梁文傑則指出，我方是持開放的態度，所以這一團馬祖團先進來之後，「我們也是全力的協助，也非常樂見，但是目前還沒有看到其他團客提出赴馬祖的申請」。他表示，馬祖的風光明媚，希望陸客的旅遊團能夠多多申請，政府都很歡迎，至於金門也一樣歡迎，只要有申請就會全力協助。

就國民黨籍金門縣立委陳玉珍今日在福州表示，預計下周陪同金門縣議長、議員們、觀光業者到北京拜會相關單位，探討陸客開放金門旅遊的事宜，梁文傑則指出，「這個行程我們知道」，他重申政府歡迎大陸觀光客到金門來旅遊，「如果有任何進度的話，我們都非常樂見」。

梁文傑也提到，現在的政策是在6月1日前所規劃的赴陸旅行團可以繼續執行，「未來會視情況適時檢討」。他更引述行政院長卓榮泰最新說法，具體指出「如果大陸的文旅部宣布把台灣列為開放的地區，那麼我們願意讓團客過去，而且相關機關會以此方向進行評估」。