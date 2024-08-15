大陸外交部證實！越共中央總書記蘇林18日訪陸 上任後首度出國訪問

大陸外交部發言人華春瑩15日宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於8月18日至20日前往中國大陸進行國事訪問。習近平將與蘇林會談，大陸國務院總理李強、委員長趙樂際、政協主席王滬寧則會分別與他會見。

華春瑩指出，中越雙方正在加緊落實習近平去年底歷史性訪越成果，具有戰略意義的中越命運共同體建設實現良好開局。蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。中方期待通過此訪，賡續傳統友好，深化中越命運共同體建設，攜手走好具有各自特色的社會主義現代化道路，共同促進世界社會主義事業發展，為地區和世界和平、穩定與發展作出積極貢獻。

針對蘇林此次出訪，路透12日率先報導，三名知情越南官員及駐當地外交官表示，蘇林計劃18日前往中國訪問兩天，屆時將會見習近平及其他中國官員。報導指出，這次出訪為蘇林在8月被推舉為越共總書記後首次出國訪問。

越共中央第十三屆中央委員會全體會議8月3日上午在越南首都河內舉行。會後召開的新聞發布會宣布，蘇林當選為新任越共中央總書記。蘇林今年66歲，來自越南北部興安省，自2016年4月起開始擔任越南公安部長。蘇林作為公安部長，成為越南反腐運動的執行者，也是中央反腐敗反消極指導委員會副主任，主任則是已辭世的越共前總書記阮富仲。

蘇林當選越共新任中央總書記後，習近平隨即向其致賀電。習近平指出，越南近年來深入推進黨的自身建設，推動社會主義建設和革新開放事業取得新成就，希望與蘇林一起引領中越命運共同體建設走深走實。