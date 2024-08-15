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處處潛藏國安危機…陸國安部：鋼筆、打火機、面紙盒都可能威脅安全

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國安部稱，這種看似蜻蜓的微型空中無人機，可利用其攜帶的迷你設備進行情報蒐集。（圖／取自大陸國家安全部微信公眾號）
大陸國安部稱，這種看似蜻蜓的微型空中無人機，可利用其攜帶的迷你設備進行情報蒐集。（圖／取自大陸國家安全部微信公眾號）

中共最高領導人提出「總體國家安全觀」後，在大陸官方眼中，處處都可能潛藏國安危機。大陸國家安全部微信公眾號15日發布文章題為「那些暗藏玄機的『小玩意』」的文章指出，在現實生活中，一些不起眼的日常用品可能暗藏玄機，像一支鋼筆、一個打火機、一個衛生紙盒，在境外間諜手裡，就成為威脅國家安全的工具。

文章指出，大陸某家企業曾派團組赴境外，參與某大型開發項目招投標。在當地餐廳用餐期間，一名當地男子將一包餐巾紙送入包廂，隨後團組人員在餐巾紙盒內發現一個形似隨身碟的物品，並隨即向大陸駐當地使館報告。

該設備被送到大陸國家安全機關檢測鑒定，經認定為境外間諜情報機關使用的間諜器材，外觀偽裝為普通隨身碟，內置兩個微型麥克風，由內設的鋰電池供電，用隱藏式微型按鈕控制，具有數位加密錄音功能。

文章還舉例，內置隱藏鏡頭的鋼筆、安裝竊聽器的打火機，長得像昆蟲的微型空中無人機，這些「小玩意」因具備竊聽、竊照、傳感、傳輸等「隱藏功能」，都可能成為境外間諜情報機關人員實施滲透竊密活動的工具。一旦這些器材被用於間諜活動，就成為威脅國家安全的「專用間諜器材」。

根據《中華人民共和國反間諜法實施細則》規定，「專用間諜器材」是指進行間諜活動特殊需要的器材，包括暗藏式竊聽、竊照器材；突發式收發報機、一次性密碼本、密寫工具；用於獲取情報的電子監聽、截收器材等。

《中華人民共和國反間諜法》第15條則規定，任何個人和組織都不得非法生產、銷售、持有、使用間諜活動特殊需要的專用間諜器材。因為一旦專用間諜器材流入社會，被別有用心之人非法利用，不僅會威脅個人隱私和商業秘密等，甚至會危害國家安全和社會穩定。

文章最後提醒，大陸國家安全機關將依法處置非法生產、銷售專用間諜器材的違法行為，任何個人和組織實施危害國家安全的違法犯罪行為，必將受到法律的嚴懲。

中共 國安 間諜

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