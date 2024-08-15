中共高層北戴河夏休結束 各部門重返崗位

中共高層一年一度的北戴河夏休結束，大陸國家主席習近平等黨和國家領導人預計近日將重返崗位並亮相。大陸外交部部長王毅已於14日在緬甸會見軍政府領袖兼緬甸國家管理委員會主席敏昂萊；越共總書記蘇林則計劃在18日前往中國訪問，屆時將會見習近平及其他高層。外交部例行記者會也將在下周一恢復。

路透日前引述三名知情官員透露，蘇林18日將訪問中國大陸，並與習近平會面。這是他在8月初獲推舉為越共總書記後的首次出訪。儘管中越在南海爭議水域偶爾發生衝突，但兩國經貿關係已相當成熟，蘇林接任越共總書記後的首訪選擇中國，彰顯兩個鄰國間的密切關係。

根據大陸外交部14日發布消息，緬甸領導人敏昂萊在緬甸首都奈比多會見王毅。敏昂萊表示，緬甸和中國共同首倡和平共處五項原則，始終遵循原則精神開展友好合作。緬甸高度重視對陸關係，致力於發展緬中友好，堅定奉行一個中國原則。期待同中方推進共建「一帶一路」，加強經貿、基礎設施、農業、能源等領域合作。

王毅則指出，中方堅定支持緬甸維護獨立、主權、國家統一和領土完整，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。作為友好鄰邦，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑汙蔑中國的言行。

據明報報導，敏昂萊身兼總統、總理及國防軍總司令，因緬甸政府軍近日在與地方反對派武裝力量戰鬥時節節敗退，敏昂萊近幾周受到軍方支持者公開批評。法新社報導，緬甸軍方昨稱此說法為謠言，是「叛徒」在王毅來訪前散布「政治宣傳」。