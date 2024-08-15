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香港經濟不佳 港府要求銀行支持中小企業

中央社／ 香港15日電

香港經濟不佳，香港政府近日要求銀行界確保落實官方支持中小企業的政策。

綜合本地媒體報導，財政司司長陳茂波與金融管理局人員前天會晤多家主要銀行代表，要求他們確保支持中小企業的政策落實到位，並就中小企業融資和房地產抵押貸款等問題交換意見。

陳茂波表示，與會的銀行代表認同中小企業是香港經濟重要組成部分，在目前經濟環境下應該同舟共濟、務實包容，保持有效的溝通，令融資及時到位，這對支持經濟民生非常重要。

近3年來，香港經濟不佳，房價和股價同時下跌，至今仍在低谷徘徊。與此同時，港人的消費模式出現變化，更多港人喜歡到鄰近的中國大陸深圳市消費，令本地零售消費不振。

早前有政黨約見金管局高層，反映房地產仲介商經營困難的問題，希望局方施援。

今年3月，金管局推出9項支持中小企業的措施，包括不要求抵押貸款客戶提前還款、在信貸方面給予客戶更多還款過渡期，以及按「還息不還本」處理有困難客戶等。

香港房價自2022年開始下跌，有媒體統計，至今跌幅超過20%，成交量則大跌4成。至於股市，反映藍籌股表現的恒生指數近幾年來從33000點下跌至現今17000點左右。

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