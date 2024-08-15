緬甸領導人敏昂萊會王毅 籲支持緬甸維護國內穩定

正當緬甸因內戰導致不穩定局勢日益加劇之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日訪問緬甸。緬甸領導人敏昂萊在內比都會見王毅時表示，感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。

美國之音指出，在王毅到訪前，緬甸軍隊在與強大的民族武裝的交戰中遭到前所未有的失敗，尤其是在與中國接壤的東北部地區。

一周前，緬甸軍政府的國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）大將指控外國向民兵提供武器、技術和其他援助。他沒有指明具體國家，但被解讀為暗指中國。中國長期以來與邊境地區的少數民族民兵團體關係密切。

根據大陸外交部14日深夜發布的新聞稿，敏昂萊在與王毅會面時表示，緬甸高度重視對華關係，致力於發展緬中友好，堅定奉行一個中國原則，願永遠做中國可以信賴的友好鄰邦。他感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。

敏昂萊並稱，緬方也願繼續同中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，絕不允許任何有損中國安全和利益的行為。

王毅則表示，中方堅定支持緬甸維護獨立、主權、國家統一和領土完整，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，堅定支持緬方在憲法框架下推進新的「五點路線圖」，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。

王毅說，作為友好鄰邦，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬甸內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑汙蔑中國的言行。他並提到，希望緬方切實維護中國在緬人員項目安全，維護中緬邊境和平穩定，加大聯合打擊跨境犯罪力度，為雙方交往合作營造安全環境。

美國之音指出，中國是緬甸最大的貿易夥伴，在緬甸礦場、油氣管道和其他基礎設施上投資了數十億美元。中國和俄羅斯是緬甸軍方的主要武器供應國。但緬甸軍方未能遏制民兵的反抗，威脅到了保護中國利益所必需的穩定。

關注緬甸的分析家認為，中國與緬甸執政的軍方，尤其是與敏昂萊的關係非常緊張。國際危機組織（Crisis Group）緬甸高級顧問霍西（Richard Horsey）告訴美聯社，「緬甸國內反華情緒十分強烈，尤其是在軍方之中，而敏昂萊的反華觀點尤其強烈。」

霍西說，「我認為中國並不真正關心緬甸是軍事政權還是其他類型的政府。在北京看來，緬甸政權的主要問題是，其領導人是他們不信任、不喜歡的人，而且他們認為這個人根本無能。」

訪緬期間，王毅還與緬甸副總理兼外長丹穗舉行會談，並會見了緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞。