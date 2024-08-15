快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

緬甸領導人敏昂萊會王毅 籲支持緬甸維護國內穩定

聯合報／ 大陸中心／即時報導
緬甸領導人敏昂萊14日會見王毅時表示，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。（新華社）
緬甸領導人敏昂萊14日會見王毅時表示，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。（新華社）

正當緬甸因內戰導致不穩定局勢日益加劇之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日訪問緬甸。緬甸領導人敏昂萊在內比都會見王毅時表示，感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。

美國之音指出，在王毅到訪前，緬甸軍隊在與強大的民族武裝的交戰中遭到前所未有的失敗，尤其是在與中國接壤的東北部地區。 

一周前，緬甸軍政府的國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）大將指控外國向民兵提供武器、技術和其他援助。他沒有指明具體國家，但被解讀為暗指中國。中國長期以來與邊境地區的少數民族民兵團體關係密切。

根據大陸外交部14日深夜發布的新聞稿，敏昂萊在與王毅會面時表示，緬甸高度重視對華關係，致力於發展緬中友好，堅定奉行一個中國原則，願永遠做中國可以信賴的友好鄰邦。他感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。

敏昂萊並稱，緬方也願繼續同中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，絕不允許任何有損中國安全和利益的行為。

王毅則表示，中方堅定支持緬甸維護獨立、主權、國家統一和領土完整，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，堅定支持緬方在憲法框架下推進新的「五點路線圖」，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。

王毅說，作為友好鄰邦，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬甸內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑汙蔑中國的言行。他並提到，希望緬方切實維護中國在緬人員項目安全，維護中緬邊境和平穩定，加大聯合打擊跨境犯罪力度，為雙方交往合作營造安全環境。

美國之音指出，中國是緬甸最大的貿易夥伴，在緬甸礦場、油氣管道和其他基礎設施上投資了數十億美元。中國和俄羅斯是緬甸軍方的主要武器供應國。但緬甸軍方未能遏制民兵的反抗，威脅到了保護中國利益所必需的穩定。  

關注緬甸的分析家認為，中國與緬甸執政的軍方，尤其是與敏昂萊的關係非常緊張。國際危機組織（Crisis Group）緬甸高級顧問霍西（Richard Horsey）告訴美聯社，「緬甸國內反華情緒十分強烈，尤其是在軍方之中，而敏昂萊的反華觀點尤其強烈。」

 霍西說，「我認為中國並不真正關心緬甸是軍事政權還是其他類型的政府。在北京看來，緬甸政權的主要問題是，其領導人是他們不信任、不喜歡的人，而且他們認為這個人根本無能。」

訪緬期間，王毅還與緬甸副總理兼外長丹穗舉行會談，並會見了緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞。

敏昂萊 王毅 緬甸

延伸閱讀

「強烈譴責暗殺行為」王毅和伊朗代外長通電話：哈尼雅遇刺侵犯主權

能調停俄烏戰爭？烏克蘭邀王毅訪問 學者：烏立場軟化是出訪好時機

大陸斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

北京表明「感興趣」 烏克蘭邀請陸外長王毅到訪…見證戰爭禍害

相關新聞

大進滿88號4船員獲釋 連夜回澎湖

大進滿88號遭大陸海警扣留42天，4名船員先行獲釋，昨天凌晨1時45分返抵澎湖馬公，丁姓船員女兒看到他時激動地說，「很開...

中國大陸特使與教廷烏克蘭特使通話 梵蒂岡讚賞北京6點共識

我友邦教廷再傳與大陸進行官方接觸，大陸政府歐亞事務特使李輝14日與教廷方面的烏克蘭問題特使通話，雙方就俄烏戰爭交換意見，...

緬甸領導人敏昂萊會王毅 籲支持緬甸維護國內穩定

正當緬甸因內戰導致不穩定局勢日益加劇之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日訪問緬甸。緬甸領導人敏昂萊在內比都會見王...

破除謠言…上海書展登場 習近平思想依舊是主軸

近期關於中共政壇的各種謠言不斷，不過14日在上海展覽中心開幕的第20屆上海書展上，「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」的...

2+2外長防長高官會 陸、印尼強化戰略合作

大陸與印尼十三日在雅加達舉行首次「二＋二」外長防長高官會，由大陸副外長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室張保群少將參與，...

日相熱門人選石破茂率團訪台 中國大陸：強烈不滿提交涉

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。中國駐日本大使館今晚對此重彈反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。