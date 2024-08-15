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大進滿88號4船員獲釋 連夜回澎湖
大進滿88號遭大陸海警扣留42天，4名船員先行獲釋，昨天凌晨1時45分返抵澎湖馬公，丁姓船員女兒看到他時激動地說，「很開心終於回來了，等了好久」。大進滿96號原計畫接到船員後繼續在海上作業，但大陸海警要求直接返回澎湖，拍照回傳報平安，船方才改變計畫，提早將船員送返。
大進滿88號7月2日在金門海域疑越界作業，人船被中共海警扣押，經前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人奔走，洪姓船長外，4名船員13日獲釋，由大進滿96號在中線西方海域接回馬公港。
船員昨凌晨抵達馬公，丁姓船員家人守在港邊，女兒盼到父親身影時高興拍手，激動喊說「終於回來了」。她說，船被扣時有打電話給父親，當時說2、3天就回來，後來就沒音訊，一等1個多月，這陣子她常去廟裡拜拜，祈求爸爸早點回家。
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