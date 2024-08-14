快訊

輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

晚間突宣布無限期停業 道禾竹北托嬰中心涉虐嬰道歉了

法國空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

日相熱門人選石破茂率團訪台 中國大陸：強烈不滿提交涉

中央社／ 台北14日電
被視為日本下任首相熱門人選的日本自民黨前幹事長石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。路透
被視為日本下任首相熱門人選的日本自民黨前幹事長石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。路透

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。中國駐日本大使館今晚對此重彈反獨舊調，並稱中方「強烈不滿，堅決反對」，已向日方提出「嚴正交涉」。

中國駐日本大使館14日晚間以不具名發言人答記者問的名義發布新聞稿，標題並以「日本政客竄訪」的字眼，作上述表示。

中國駐日使館稱，日方「有關政客」言行公然違背「中日四個政治文件」精神及日方在「台灣問題」上所作承諾，「粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

館方重彈舊調宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，任何外部勢力無權干涉」。如果「日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價」。

由石破茂及前日本外務大臣前原誠司領軍、成員涵蓋日本跨黨派國會議員的「思考日本安全保障議員之會」代表團，12至14日訪問台灣，期間先後晉見賴總統、蕭副總統，並拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮等人。

大使館 日本 石破茂

延伸閱讀

石破茂訪台 大陸外交部：已向日方提出嚴正交涉

賴總統感謝岸田文雄對台灣堅定支持 跟石破茂聊到欲罷不能

日本下任首相熱門人選 石破茂與蔡英文會面

岸田不角逐總裁 日新首相熱門人選石破茂：若獲支持願參選自民黨黨魁

相關新聞

中國大陸特使與教廷烏克蘭特使通話 梵蒂岡讚賞北京6點共識

我友邦教廷再傳與大陸進行官方接觸，大陸政府歐亞事務特使李輝14日與教廷方面的烏克蘭問題特使通話，雙方就俄烏戰爭交換意見，...

破除謠言…上海書展登場 習近平思想依舊是主軸

近期關於中共政壇的各種謠言不斷，不過14日在上海展覽中心開幕的第20屆上海書展上，「奮力打造習近平文化思想最佳實踐地」的...

日相熱門人選石破茂率團訪台 中國大陸：強烈不滿提交涉

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。中國駐日本大使館今晚對此重彈反...

擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面

路透社12日報導，越共總書記兼越南國家主席蘇林18日將訪問中國2天，並將會見中共總書記習近平。而斐濟總理拉布卡12日已抵...

石破茂訪台 大陸外交部：已向日方提出嚴正交涉

日本自民黨前幹事長、眾議院議員石破茂等議員，近日訪台並獲總統賴清德接見，對此大陸外交部表示，已向日方提出嚴正交涉，並強調...

香港新冠病毒持續活躍 社區感染個案增多

香港新冠病毒的整體活躍程度持續上升，除最流行的變異病毒株JN.1，衛生當局在汙水監測和感染個案中也檢測到變異病毒株KP....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。