日相熱門人選石破茂率團訪台 中國大陸：強烈不滿提交涉

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。中國駐日本大使館今晚對此重彈反獨舊調，並稱中方「強烈不滿，堅決反對」，已向日方提出「嚴正交涉」。

中國駐日本大使館14日晚間以不具名發言人答記者問的名義發布新聞稿，標題並以「日本政客竄訪」的字眼，作上述表示。

中國駐日使館稱，日方「有關政客」言行公然違背「中日四個政治文件」精神及日方在「台灣問題」上所作承諾，「粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

館方重彈舊調宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，任何外部勢力無權干涉」。如果「日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價」。

由石破茂及前日本外務大臣前原誠司領軍、成員涵蓋日本跨黨派國會議員的「思考日本安全保障議員之會」代表團，12至14日訪問台灣，期間先後晉見賴總統、蕭副總統，並拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮等人。