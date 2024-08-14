陸特使與教廷烏克蘭特使通話 梵蒂岡讚賞北京六點共識

我友邦教廷再傳與大陸進行官方接觸，大陸政府歐亞事務特使李輝14日與教廷方面的烏克蘭問題特使通話，雙方就俄烏戰爭交換意見，教廷方面強調讚賞大陸所倡議的「六點共識」發揮的積極作用。

據大陸外交部官網14日晚間消息，大陸政府歐亞事務特別代表李輝「應約」同教宗方濟各烏克蘭問題特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教通電話。李輝「讚賞梵蒂岡方面始終致力於斡旋烏克蘭危機、提供人道主義援助，強調當前局勢凸顯了中國—巴西『六點共識』重要意義」。

祖皮則代表教宗方濟各（Pope Francis）「感謝中國政府勸和促談所作不懈努力，讚賞『六點共識』為推動烏危機政治解決發揮的積極作用」。雙方並就烏克蘭危機當前局勢、和談進程等交換意見。

公開資料顯示，祖皮曾在2023年9月13日訪問大陸3天，當時大陸外交部發言人毛寧公開證實祖皮即將到訪，且指出李輝將和他舉行會見。

在更早，相關接觸時有發生。梵蒂岡「信仰通讯社」當時指出，在祖皮以前，擔任教廷正義與和平委員會主席的法國籍羅傑．埃切卡萊樞機於1980年2月訪問北京；幾乎與埃切卡萊同期，擔任教廷與非信徒對話委員會主席的維也納總主教區總主教弗蘭茨．柯尼格樞機飛抵北京展開兩周的訪問。此後多次教廷高層都曾訪問大陸，其中數位獲得中共領導人江澤民、賈慶林等接見。

今年5月，教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）在有兩位大陸體制內學者參與的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」舉行後向媒體透露，希望在中國大陸設立常設辦事處，引起重大關注。大陸外交部則回應表示「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善」。

大陸與梵蒂岡最大的爭端在天主教於大陸地區的主導權。雙方於2018年簽署主教任命臨時協議，並於2020年、2022年兩度續簽，預計今年底可能會第三度續簽。但目前教廷駐華大使館仍設在台北，亦仍未放棄承認中華民國。

至於兩岸天主教交流，也於今年5月傳出突破。我駐教廷大使館5月30日在臉書指出，天主教台南教區和廈門教區，於5月22日至25日在廈門聯合主辦「以愛同行‧攜手並進—台閩天主教本地化研討活動」，這是兩地天主教界首次以學術研討方式開展的交流合作。「本次兩岸天主教會進行對等的和平交流活動，是建立在與普世教會的共融合一基礎之上」。