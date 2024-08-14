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擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面

中央社／ 台北14日電
中共總書記習近平。(路透資料照片)
中共總書記習近平。(路透資料照片)

路透社12日報導，越共總書記兼越南國家主席蘇林18日將訪問中國2天，並將會見中共總書記習近平。而斐濟總理拉布卡12日已抵達中國訪問10天，外電指他也可望會見習近平。若報導屬實，7月29日後即未露面的習近平，1週內可望二度公開露面。

中國外交部發言人毛寧9日宣布，拉布卡（SitiveniRabuka）將於8月12至21日對中國進行正式訪問。9日稍晚，中國外交部另以層級較高的不具名發言人名義表示，拉布卡這次訪中期間，「兩國領導人」將就中斐關係及共同關心的重要問題深入交換意見。

澳洲廣播公司（ABC）12日報導，拉布卡此行是他2022年底就任斐濟總理後首度訪中，並預定會見中國領導人習近平。拉布卡並在同日接受澳廣訪問時說，他希望學習中國的「減貧經驗」。

拉布卡12日抵達中國後，除了新華社當天清早簡短報導並介紹其簡歷，中國官媒迄今未作任何報導。由於拉布卡21日才離開中國，加上斐濟是中國在南太平洋積極拉攏的重點對象，因此中方可望在15至21日之間，安排拉布卡與習近平及同一層級的中國國務院總理李強見面。

路透社12日引述越南官員及外國使節消息，指蘇林將於18日訪問中國2天，且將會見習近平。對照上述拉布卡訪中的行程，目前尚無法研判習近平先會見的是拉布卡，還是蘇林。若習近平果真會見這2位外國領導人，時間將集中在未來1週內。

自7月中旬中共20屆三中全會期間至今，中國網路不斷出現有關習近平健康生變等傳聞。但在7月20日，習近平親自前往越南駐中國大使館，弔唁已故越共總書記阮富仲，央視當晚即在新聞聯播顯著報導，還播出習近平步行上樓梯的特寫鏡頭。

7月29日，習近平接連在北京會見到訪的東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），同樣獲得顯著報導。這3場會見，都被認為是中方闢謠之舉。

因此，習近平若在未來1週接連公開會見拉布卡及蘇林，將成為中國官方回應相關傳言的機會，也使這兩場會見受到外界矚目。

斐濟 習近平 越南

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