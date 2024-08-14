石破茂訪台 大陸外交部：已向日方提出嚴正交涉

日本自民黨前幹事長、眾議院議員石破茂等議員，近日訪台並獲總統賴清德接見，對此大陸外交部表示，已向日方提出嚴正交涉，並強調「日方個別政客應牢記歷史教訓」，恪守一個中國原則和雙方四個政治文件精神，「停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

石破茂與日本跨黨派「思考日本安全保障議員之會」的成員，包含前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等，13日上午在總統府獲賴清德總統接見，石破茂還指出，訪團長年以來非常關注安全保障及外交等事務，其中幾位也曾擔任過日本防衛大臣、副大臣、外務大臣，以及首相輔佐官等要職。

目前大陸外交部例行記者會正在休會，大陸外交部發言人林劍14日晚間發布「答記者問」就此事指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，已就此向日方提出嚴正交涉」。

林劍強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。

他批評，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「日方個別政客應牢記歷史教訓，認清世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。他還提到，民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，勾連外部勢力搞『挾洋謀獨』，註定以失敗告終。

對於日本首相岸田文雄宣布不競選連任自民黨總裁，林劍表示注意到有關情況，「這是日本內政，中方不作評論」。他指出，兩國互為重要近鄰，「我們願同日方一道，在中日四個政治文件基礎上，全面推進兩國戰略互惠關係，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。

此外，日前台灣福洋266號漁船、富申號漁船相繼被日本公務船以違反漁業法規為由抓扣，大陸外交部罕見於8月9日晚間發文指出，「根據《中日漁業協定》，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生」。

不過對兩起事件，目前大陸外交部官網或者其駐日使館官網尚未透露透過什麼管道進行嚴正交涉。此前在今年5月22日大陸外交部亞洲司長劉勁松曾約見日本駐北京大使館首席公使橫地晃，「就台灣問題表明中方嚴正立場」。6月17日劉勁松與日本外務省亞大局局長鯰博行在北京舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商時，「就日方在涉台、涉海及七國集團峰會涉華消極動向提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿」。