香港新冠病毒持續活躍 社區感染個案增多

香港新冠病毒的整體活躍程度持續上升，除最流行的變異病毒株JN.1，衛生當局在汙水監測和感染個案中也檢測到變異病毒株KP.2，約佔59%。目前香港社區感染個案增多，香港最快明年1月才能採購到新款KP.2疫苗。

香港衛生防護中心周三說，香港本地新冠病毒的整體活躍程度，自6月起持續上升，在今年第31周，即7月28日至8月3日，錄得七宗新冠病毒在學校或院舍爆發的報告，共影響60人；對比較前一周錄得五宗共影響33人為多。而在第32周的首四天即8月4日至7日，已錄得四宗在學院或院舍爆發的報告，共影響29人。

香港衛生防護中心最新一期報告《新冠及流感速遞》顯示，在第31周，已錄得19宗新冠病毒嚴重個案，及經初步評估為死因與新冠病毒有關的死亡個案。

據香港衛生防護中最新監測數據，目前JN.1為最流行的變異病毒株在汙水監測和感染個案中也檢測到KP.2。但現時未有資料顯示JN.1或KP.2，會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

香港衛生署轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，香港政府向輝瑞和莫德納洽購新一批新冠疫苗時，有詢問能否供應JN.1或KP.2疫苗，而藥廠清楚回覆指，由於供應有限，今年暫時分配不到KP.2疫苗給香港，但JN.1疫苗肯定有貨，預料最快年底抵港。

許樹昌說，JN.1在全球已流行一段時間，世衛組織在4月的疫苗小組會議上建議，以JN.1病毒株作為新一代疫苗的抗原。但短時間內，KP.2個案開始增多，甚至出現KP.3病例，因此美國食品及藥物管理局提出，轉用KP.2病毒株作為抗原。

他說，製造疫苗最少需時半年，到新疫苗面世時，又可能出現新一代的分支病毒株，疫苗永遠都是「追落後」，追不到病毒變種的速度。

目前香港社區感染個案增多，但許樹昌認為大部分都屬輕症，多數出現上呼吸道感染症狀，包括發燒、疲倦、乏力及無胃口等，而需要入院的嚴重個案大多是長者、長期病患者和免疫系統失調等容易誘發併發症的病人。因而提醒高危群組，若距離上次感染或接種疫苗已逾半年，需要考慮補打一針加強劑。

香港疫苗可預防疾病科學委員會成員、香港大學醫學院內科學系講座教授孔繁毅說，根據藥廠提供的訊息，預料香港市民最快下月就可接種來自輝瑞及莫德納的JN.1新冠疫苗；至於是否有其他原因導致供貨延誤，或供應鏈是否有問題，他就不知道。最快明年1月會有KP.2疫苗供，相信當局亦會提前與藥廠洽商。