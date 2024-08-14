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委內瑞拉動盪之際 解放軍派代表團參加在委舉行世界軍校運動會

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
解放軍報報導，解放軍首次派代表團參加世界軍校運動會。（新華社）
解放軍報報導，解放軍首次派代表團參加世界軍校運動會。（新華社）

大陸解放軍報導，8月13日，解放軍體育代表團從北京出發前往委內瑞拉首都加拉加斯，參加第四屆世界軍校學員運動會。據悉，這是大陸解放軍首次組團參加世界軍校學員運動會。

委內瑞拉正因總統馬杜羅選舉連任爭議，內部遭到強烈抗議；而馬杜羅對抗議民眾採取強硬鎮壓，根據聯合國最新數據，目前已造成 23 人死亡，約 2,400 人被捕。解放軍此刻派員參加在委內瑞拉舉行的軍校運動會，產生微妙的政治涵義。

解放軍報從中央軍委訓練管理部獲悉，本屆世界軍校學員運動會共設軍事五項、定向越野、射擊、游泳、田徑、排球、擊劍7個比賽項目，參賽對象以17至26歲的軍院學員為主。解放軍體育代表團共133人，將參加除擊劍外的其他6項比賽。

報導稱，世界軍校學員運動會是國際軍事體育理事會架構下的綜合運動賽事，旨在發揮體育的特殊育人作用，增進各國軍校學員之間的了解交流。

另大陸國防部網站發布消息，根據中泰兩軍年度合作計劃，中泰「鷹擊-2024」空軍聯合訓練將於8月在泰國空軍烏隆基地舉行。中方將派遣多型飛機及特戰力量赴泰參訓。此次聯訓旨在提升雙方參訓部隊戰技術水準、深化中泰兩軍務實交流與合作。

解放軍 運動 體育

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