中印首次2+2對話！中方闡述台灣、南海等立場 印尼重申恪守一中

據大陸外交部網站消息，2024年8月13日，大陸外交部副部長孫衛東及中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群在雅加達同印尼外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次高官會。中方並就台灣、南海等涉及中國核心利益問題闡述立場，印方重申堅定恪守一個中國原則。

消息稱，雙方就中印尼關係、外交和國防等戰略性合作深入交換意見並達成一系列共識。同日，孫衛東副部長也會見了印尼外交部長蕾特諾、副外交部長帕哈拉。

雙方認為，中印尼外交部長防長「2+2」 對話機制在兩國元首關心下建立，是中國對外建立的首個部長級「2+2」機制，充分體現了中印尼關係的高水準和戰略性，此次高官會標誌著兩國「2+2」機制正式啟動，也標誌著兩國戰略互信邁上新台階。

雙方高度評價中印尼關係發展，表示願堅持元首戰略引領，加強溝通協作，持續提升兩國政治安全合作及友好互信，推動中印尼命運共同體建設不斷取得新進展。

中方介紹中共二十屆三中全會情況，表示中國將進一步全面深化改革，推動高品質發展和高水準對外開放，推動中國式​​現代化。這將為中印尼合作和區域國家發展提供新機會。中方並就台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切的問題闡述立場主張。

印尼祝賀中共二十屆三中全會成功召開，重申堅定恪守一個中國原則，主張透過和平談判妥善管控分歧，維護南海和平穩定。

雙方表示，將弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，共同堅持真正的多邊主義，共同維護開放包容的區域架構，共同引領全球治理變革和建設，為維護地區和世界和平、穩定、合作、發展作出貢獻。