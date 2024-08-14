傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指，讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

中國大陸常駐聯合國代表團大使傅聰當地時間13日在安理會巴以問題緊急公開會上表示，上週以色列襲擊加薩塔賓學校，奪走了上百名無辜平民生命，中方強烈譴責。平民及民用設施不能成為軍事行動的目標，這是國際人道法規定的紅線。有大量平民聚集的學校一而再再而三地遭到攻擊，這種行為令人髮指。

傅聰說，近日，以色列高層政治人物稱「讓200萬加薩民眾餓死是合理且合乎道德的」，這種駭人聽聞的言論完全不可接受。飢餓不能成為武器，人道問題不能政治化，平民生命不能成為談判籌碼。中國敦促以色列履行國際人道法義務，開放全部過境點，保障人道物資快速、大規模、安全准入。

他表示，在過去10個月裡，加薩百萬民眾家園被摧毀、親人離散，他們被迫從一個地方轉移到另一個地方，為的是尋找一處安寧的角落，但等待他們的還是無差別的轟炸和隨時降臨的死亡。現在的加薩已經沒有安全之地。汗尤尼斯曾被以色列宣佈為所謂「安全區」，現在那裡的民眾又面臨新的轟炸攻擊，被迫逃離。絕望的加薩民眾期待知道，戰爭的終點在哪裡？活下去的希望在哪裡？

傅聰說，立即實現持久停火，是加薩民眾的迫切期盼，也是國際社會壓倒性共識。美國在2個月前推動安理會第2735號決議時，聲稱以色列已經接受停火協議，但現實卻恰恰相反。我們沒有看到以色列致力於停火的可信跡象，反而是不斷擴大的軍事行動，不斷攀升的平民死傷。

他對美國發出呼籲說，美國作為最大的武器供應方，對以色列有足夠的影響力。我們希望美國拿出真誠、負責任的行動，推動以色列儘早停止在加薩的軍事行動，停止對平民的殺戮。

他說，世界衛生組織正在進行針對加薩兒童的小兒麻痺疫苗接種計劃，這對遏制大規模傳染病、保護兒童健康至關重要。以色列應該保護相關醫療工作者的安全和行動自由。

他並表示，我們對以色列士兵對巴勒斯坦被扣押人員實施性虐待事件表示嚴重關切，呼籲進行調查和追責。中國敦促以色列立即停止一切定居點活動，實際遏制愈演愈烈的定居者暴力，停止侵蝕「兩國方案」基礎。我們重申，「兩國方案」是解決巴以問題的唯一可行出路。中國支持巴勒斯坦實現獨立建國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。