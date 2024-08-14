激勵獻身 陸提高軍人撫恤

中共公布新修訂的「軍人撫恤優待條例」，官方指出新版條例旨在「讓軍人成為全社會尊崇的職業」，也健全了優待標準「動態調整機制」，這也是七月底大陸「全國退役軍人工作會議」後，第二個出爐的相關條例，凸顯中共安置死傷與退役軍士的新布局。

新華社昨報導，大陸國務院、中共中央軍委公布新修訂的軍人撫恤優待條例，旨在保障對軍人的撫恤優待，「激勵軍人保衛祖國、建設祖國的獻身精神」，加強國防和軍隊現代化建設，讓軍人成為全社會尊崇的職業。新修訂內容將自今年十月一日起施行。

與二○一九年舊版相比，新版規定在「一次性撫恤金」新增了「獲得勳章或者國家榮譽稱號」，可增發到百分之四十的規定，其他相應增發待遇也有部分提高。

新華社指出，主要修訂內容包含「貫徹待遇與貢獻匹配、精神與物質並重、關愛與服務結合的原則」；健全撫恤優待「動態調整」機制，確保撫恤優待保障水準與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應。其中還規定，「烈士褒揚金」按上一年度全大陸城鎮居民人均可支配收入卅倍的標準發給其遺屬，戰時標準還可適當提高。

此前中共總書記習近平在七月廿九日召開「全國退役軍人工作會議」上作出指示，強調要讓軍人成為全社會尊崇的職業，讓退役軍人成為全社會尊重的人。會議後，中共本月初公布「退役軍人安置條例」。