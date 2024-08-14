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陸方：逮大批台諜 打掉情報網

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

兩岸關係緊繃下，傳出我對中國大陸布建的情報網近期遭大量瓦解。大陸國安部昨透過微信公眾號發文稱，大陸國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡。今年初，陸方宣稱破獲「數百起」台灣間諜竊密案件，如今增加為「千餘起」，引起關注。

年初台灣總統大選後不久，大陸國安部一月十七日發文稱，民進黨上台後，台灣情治部門極力充當「台獨」分裂勢力馬前卒，加緊對大陸進行情報滲透。又稱，大陸國家安全機關近年破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對大陸布建的間諜情報網絡。

若按大陸國安部前後說法，即在過去半年多時間，中共國安部門累計破獲的台灣間諜案已從「數百起」增加為「千餘起」。

大陸國安部在一月十七日的文章還稱，二○二四年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，淪為台獨勢力黨同伐異、阻礙兩岸交流的工具。大陸國安部當時強調，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

在昨天發表題為「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章中，大陸國安部稱，對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究台獨分子刑事責任的執法司法實踐。文中並援引陸方六月廿一日發布「懲處」意見稱，將堅決開展涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決打擊各類滲透竊密破壞活動，「全力為實現祖國完全統一作出應有貢獻」。

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