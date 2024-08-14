陸破千餘台諜案／我方質疑 誇大業績或濫權羈押

中共國安部宣稱連續破獲千餘起台灣間諜竊密案，國安局表示，這是對我進行恫嚇的認知作戰。陸委會回應，這樣說法如果不是為了「誇大業績，吹牛膨風」，就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律「濫權羈押」。陸委會呼籲，不要再相信中共「懲獨」只針對少數台灣人的騙術。

軍事戰略專家也質疑中共當局的數字是否灌水？專家同時指出，中共當局往往在公布破案數字後再拋出案例以證明其可信度，後續應再觀察中共當局的宣傳操作。

國安局指出，中共國安部自稱破獲千餘起台灣間諜案，旨在對我進行恫嚇，並遂行認知作戰，籲請各界勿受其操作影響。

陸委會指出，大陸國安部說法恰恰呼應也證明了我政府一直以來請國人審慎思考赴陸必要性，再次提醒國人赴陸之前應認知中共極權統治之體制，人身安全實具高度風險；中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

針對大陸國安部指出其對楊智淵等實施抓捕審查，陸委會指出，楊智淵「政治立場時常變化」，被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在大陸以教圍棋及參加比賽為生，若這樣還被扣上「台獨頭目」荒唐罪名，再次呼籲國人不要再相信中共「懲獨」只針對少數台灣人的騙術。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，各國對於破獲情報間諜案件的數量皆不可能太具體說明，因此公布的數字不無灌水可能。

不願具名的情報專家分析，我方軍情局自前任局長薛石民時代就停止派遣基幹進入大陸，已造成在對岸內部組織情報網絡困境，再經過中共當局幾波掃蕩，令人懷疑我方在中國大陸內部是否還有如此規模的情報網？

中國大陸先前發布懲治台獨廿二條意見，金融三業在大陸經營風險升溫引發關注。金管會銀行局副局長童政彰昨說，金管會已注意到此問題，並且研議相關函令，近期內確定後就會發函全體銀行；他指出，這份函令的規定不僅限國銀在陸港的分行，將作為國銀在全球六五○個海外據點風險管理重要指導原則。