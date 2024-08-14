大進滿88號4船員獲陸釋放 明抵澎湖

澎湖籍漁船大進滿八八號七月二日在金門海域疑因越界作業，洪姓船長及四名船員連人帶船被中共海警扣押，前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人奔走下，四名船員昨天獲釋，搭小船到海峽中線由大進滿九六號接駁，將作業到十五日才回澎湖；洪姓船長及大進滿八八號則待裁罰確定後才會獲釋。

陳毓仁表示，現在兩岸關係比較緊張，發生漁船遭扣押事件，有關部門的對話窗口沒有辦法建立，「只能靠私底下的交流與請託」，幸好民間人士積極協調後，事件終於出現圓滿結果，家屬也相當感謝，「我們將持續努力，並強力要求盡快釋放船長及船隻」，盼事件能畫早落幕。

陳雙全說，新政府未跟對岸建立協商管道，導致此案擱置許久，以前兩岸問題由業界介入也非首次，之前我方漁船若違反陸方規定，大多很快就可回來，這次可能鬧得比較大，才變成「依法行事」。

大進滿八八號被扣押超過一個月，在金門○二一四與胡姓釣客事件解決後，大進滿八八號事件由林炳坤、陳雙全等人以民間身分投入協調後，終於傳出好消息，台籍丁姓船員及三名印尼籍漁工昨天獲釋，船東派出船隊的大進滿九六號到海峽中線接人，丁男等四人待在大進滿九六號繼續作業，不會馬上趕回澎湖以節省油錢，預計十五日回到澎湖。

林炳坤昨與陳雙全、陳毓仁等人及大進滿船東、洪姓船長的女兒等人前往大陸泉州進行人道探視、洽談，與陸方多次溝通說明，陸方同意先釋放四名船員，至於洪姓船長及大進滿八八號則需裁罰確定後，才會獲得釋放。

針對澎湖籍漁船「大進滿八八號」四名船員昨獲釋，大陸海警局稱，福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁姓等四名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，昨安排返台，另一名涉案人員（洪姓船長）仍在調查中。陸委會回應，樂見丁姓船員及三名漁工平安返回，期盼船長及漁船也能早日獲釋返台。

陸委會指出，長年以來針對兩岸漁船越界違法從事捕撈行為，雙方政府都有各自規範與既定處理程序；就類似執法案件，長年來雙方均會透過適當管道及方式，協調對方在完成既定程序後盡速釋放，「這次也是一樣」。我方樂見丁姓船員及三名漁工平安返回，政府期盼船長及漁船也能早日獲釋返台。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨中午回應稱，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序。海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。對於該船四名違法情節輕微的人員，不予追究刑事責任；對於一名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中。據此內容，尚未返台的涉案人員就是洪姓船長。