漁界看法：防捕魚越界 關鍵在船長

澎湖籍漁船大進滿八八號七月二日在金門外海疑似越界作業，人船被大陸查扣，折騰一個多月後，陸方昨天釋放首批四名船員。台灣漁民作業海域因與大陸、日本重疊，越界作業被扣留時常傳出，漁業署針對遠洋漁船「越界」設有通報機制，但沿近海漁船仍無，如何避免再越界作業，全掌握在船長手上。

漁業界人士指出，依據現行規定，遠洋漁船作業每天需回報捕獲數量、捕獲地點，機制結合漁船裝設的VMS（漁船監控系統）主機回報，讓漁業署可以掌握漁船位置，若捕獲地點位於他國經濟海域內，即會示警作業漁船已進入他國海域，提醒該船離開。

VMS採衛星發報機制，因此不需與地面接收站通聯，但主機裝機費高，每年還要負擔三萬至四萬元衛星通訊費用，目前僅要求遠洋漁船及近海鯖鯵、珊瑚船強制加裝，其他廿噸以上沿近海漁船，則倚靠俗稱AIS的船舶自動識別系統監控。

台灣漁民作業海域因與大陸、日本重疊，越界作業被扣留案件頻傳。上月蘇澳籍漁船「富申號」也因疑似闖入日本海域，被日方扣留人船，船東付出一百五十萬日圓保釋金，人船才平安返台。

漁業界人士說，雖目前近海漁船均有強制加裝AIS系統，但該系統接收有距離限制，若超過接收站二、三十浬，恐無訊號接受，難掌握漁船動態；若漁船超出護漁界線，海巡、漁業署也較難警覺。

漁業界人士表示，海巡、漁業署都有公布護漁界線，相信出海的船長都知道底線在哪裡，但有時看到魚群就在眼前，難免會有賭一把的僥倖心態；不論有無監控機制，要避免人船遭他國扣留，關鍵仍在船長手上。