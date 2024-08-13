中共修訂軍人撫恤優待條例 健全「動態調整」機制

中共公布新修訂的「軍人撫恤優待條例」，官方指出新版條例旨在「讓軍人成為全社會尊崇的職業」，針對撫卹相關安排，也健全了優待標準「動態調整機制」，使其「與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應」。

這份13日公布、由大陸國務院與中共中央軍委發布的修訂版規定，旨在「保障國家對軍人的撫恤優待，激勵軍人保衛祖國、建設祖國的獻身精神，加強國防和軍隊現代化建設，讓軍人成為全社會尊崇的職業」。

新華社指出，主要修訂內容包含「貫徹待遇與貢獻匹配、精神與物質並重、關愛與服務結合的原則」。健全撫恤優待標準「動態調整」機制，確保撫恤優待保障水準與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應。

同時，並規定撫恤優待對象享受社會保障、基本公共服務和相應的撫恤優待待遇。通過向功勳榮譽表彰獲得者的遺屬增發撫恤金，邀請撫恤優待對象參加重大慶典活動等措施「增強榮譽激勵」。此外還建立關愛幫扶機制，加大對特殊困難撫恤優待對象的「關愛幫扶力度」。

當中針對被評為「烈士」者，新規定明確指出，「烈士褒揚金」按照烈士犧牲時上一年度全大陸城鎮居民人均可支配收入30倍的標準發給其遺屬。戰時標準還可「適當提高」。同時，「烈士」和因公犧牲者，其「一次性撫恤金」為上一年度城鎮居民人均可支配收入的20倍加本人40個月的基本工資。

根據大陸2023年城鎮居民人均可支配收入人民幣5萬1,821元換算，當前的「烈士褒揚金」標準為人民幣155萬4,630元（約合台幣704萬元）；若以少尉的工資約8,500元來換算，「一次性撫恤金」則為137萬6,420元（約合台幣623萬元）。上述兩項撫卹加起來，遺屬可領1,327萬台幣，另外還有「定期撫恤金」可領取。

與2019年頒布的舊版相比，新版規定在「一次性撫恤金」的增發比例上，新增了「獲得勳章或者國家榮譽稱號」，可增發到40%的規定，其他相應增發待遇也有部分提高。

另外，按規定遺屬的「定期撫恤金」標準應當參照上一年度全大陸居民人均可支配收入水準確定，但具體標準及其調整辦法，由大陸國務院退役軍人工作主管部門會同財政部門規定。

日前大陸國務院、中央軍委才於8月初公布「退役軍人安置條例」，官方強調該條例「旨在規範退役軍人安置工作，妥善安置退役軍人，維護退役軍人合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業」。

按照「退役軍人安置條例」，對退役的軍官採取退休、轉業、逐月領取退役金、復原等方式妥善安置；對退役的軍士採取逐月領取退役金、自主就業、安排工作、退休、供養等方式妥善安置。

對退役的義務兵則採取自主就業、安排工作、供養等方式妥善安置。對參戰退役軍人，擔任作戰部隊師、旅、團、營級單位主官的轉業軍官，屬於烈士子女、功臣模範的退役軍人，以及長期在艱苦邊遠地區或者飛行、艦艇、涉核等特殊崗位服現役的退役軍人，「依法優先安置」。